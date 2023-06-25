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生活昂貴、稅收高…這8理由讓夏威夷遠離退休天堂

編譯組／23日綜合報導
夏威夷有天堂般美景，但要在這裡享受退休生活卻是「大不易」。圖為夏威夷檀香山的Waikiki海灘。（美聯社）
夏威夷有天堂般美景，但要在這裡享受退休生活卻是「大不易」。圖為夏威夷檀香山的Waikiki海灘。（美聯社）

在夏威夷享受退休生活是許多人的夢想。美麗的沙灘、終年陽光明媚、生活節奏緩慢，吸引很多退休人士選擇在夏威夷生活。但是，隨著生活成本上升、街道擁擠和旅遊業增長，夏威夷的退休生活可能不再是想像中的天堂。

以下是不想在夏威夷退休的八個原因：

1.美國生活最昂貴的州

夏威夷是生活成本最高的州，平均一年的生活費為 12萬4486 美元。退休金不會像在低生活成本地區那樣花得比較久。如果遵循4%的退休規則（每年使用退休儲蓄的 4%），至少要 310 萬美元才能在夏威夷退休。

2.被困在島上

在夏威夷可以乘坐短途飛機遊覽該州的八個島嶼，但去其他地方就要飛行數千哩。夏威夷距加州約2500 哩，飛行至少五小時。每次去美國本土要付昂貴的機票。

3.獨戶住宅近100萬美元

據地產公司Zillow的數據，夏威夷獨戶住宅平均價格約83萬4000美元。某些島嶼的平均房價近 100萬美元。如果想在夏威夷退休並買一幢獨戶住宅，需要有大筆存款。 無論全付現金或只付 20%首期，都會大大增加退休開支。或可買共渡公寓，減少開支。

4.稅收很高

夏威夷的稅是額外負擔，使退休生活更加困難。據稅務基金會數據，夏威夷州和地方的稅率超過14%，高於大多數州。一個優點是地產稅比許多其他地方低得多，可節省不少。

5.運輸需要更多時間

夏威夷距美國數千哩，如果在島上訂購東西，請耐心等待。即使像 Amazon Prime這樣在大多數地點提供兩天或更短送貨時間的服務，也需三到七個工作日才能送到。如訂購島上沒有的商品，等候時間至少增加一倍。

6.探望家人可能既困難又昂貴

除非家人住在夏威夷群島之一，否則探望家人或讓他們來看你可能非常困難。如果退休人士習慣在假期或其他家庭活動中看到孩子或孫子，在夏威夷退休的話，需要調整這個期望。

7.遊客太多

夏威夷是熱門旅遊目的地，春假和夏季等旅遊熱門時期有大量遊客湧入，可能會擾亂平靜的退休生活。

8.交通可能很糟糕

夏威夷雖小但人口眾多，有140萬居民，其中歐胡島有100萬人。人口集中以及比大多數州更少的道路可能會增加交通量。

當地電視台KHON 2說，夏威夷被評為最不適合開車的州。此外，昂貴的汽油價格、缺乏汽車修理店和洗車場，增加了在夏威夷擁有汽車的開支和麻煩。

在夏威夷退休可能是一些人的夢想，要事先了解在這些美麗島嶼過退休生活的高成本和其他缺點。很可能需要在銀行存入數百萬美元、繳納更高的稅，並且有時必須與遊客打交道。如果能處理好這些事，仍然可以在美國風景最優美的地方之一享受退休時光。

夏威夷州 退休金 汽車

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