夏州兒童經濟福祉 全國倒數第7 14%生活在貧困線下

最新報告指出，夏威夷在兒童經濟福祉方面排名全國第44，身處緊張的經濟條件環境。(Getty Images)

根據近來公布一項最新報告，夏威夷 在兒童經濟福祉方面排名全國第44、倒數全國第7。在兒童整體福祉方面的州排名為第25，其中包括經濟福利、教育 、健康、家庭與社區等因素。

報告由「凱西基金會」(Annie E. Casey Foundation)彙編，該基金會是一家私人慈善機構，提供捐款以因應兒童與青少年所面臨挑戰。這份「2023年兒童數據手冊」(2023 Kids Count Data Book)著眼全美所有50個州，分析與兒童福祉相關的16個指標。

夏威夷在教育方面排名第19、健康方面排名第13、家庭與社區方面排名第8。其中，有多個因素導致夏威夷地區在兒童經濟福祉方面，排名較低。

報告發現，2021年夏威夷有39%兒童、生活在必須將收入30%用於住房的家庭。同一年，16-19歲青少年中，有10%沒有上學也沒有工作，並且有31%兒童生活在家長全年沒有全職工作的家庭。夏威夷兒童貧窮率高於全國平均水平，有14%兒童生活在貧困線之下。

夏威夷大學家庭中心專員史坦(Ivette Rodriguez Stern)表示，疫情對夏威夷孩童產生經濟福祉的影響，在今年報告內容可以見到，特別是貧困環境的兒童，以及父母缺乏穩定工作的孩童。

她認為，在財務困難中成長的孩子，可能產生終生有害影響，儘管近來擴大對中低收入 家庭的重要稅收抵免，但目前應可提供更多工作、支持夏威夷的工薪家庭。

此外，夏威夷昂貴的托兒費用，也是兒童經濟福祉方面表現不佳的另一個原因。夏威夷幼兒托兒中心的平均費用為1萬1319元。根據報告，這個費用比馬諾阿夏大(University of Hawaii Manoa)的州內學費，高了2600元。報告發現，托兒費用佔已婚夫妻收入中位數的12%、單身母親收入35%。

與此同時，報告指出，夏威夷兒童保育人員薪資，低於零售或客服人員的平均薪資。夏州兒童保育員的平均薪資為每小時14.56元，零售業員工平均時薪約為16.06元，客服人員平均時薪為17.94元。

「夏威夷兒童行動網絡」(Hawaii Children's Action Network)執行主任奇斯曼(Deborah Zysman)表示，兒童保育與教育專業人員可提供許多勞動工作者支援，需要有更多人加入或留在保育專業，這代表著他們需要獲得足夠報酬，不僅可生存，還可成長。當社區投資兒童保育，協助家長們可在其他行業服務，並為下一代做出貢獻。