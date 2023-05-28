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夏威夷人移居賭城拉斯維加斯日增 房價是主因

編譯吳日君／綜合報導
越來越多夏威人移居拉斯維加斯，除了娛樂與合理的生活成本，還有很少能在家鄉夏威夷找到的東西：可負擔房屋。(Getty Images)
越來越多夏威人移居拉斯維加斯，除了娛樂與合理的生活成本，還有很少能在家鄉夏威夷找到的東西：可負擔房屋。(Getty Images)

拉斯維加斯是一座充滿霓虹燈的沙漠城市、遠離海洋，這裡不是天堂，卻有許多移居此地民眾來自夏威夷，除了娛樂與合理的生活成本，還有很少能在家鄉夏威夷找到的東西：可負擔房屋。

拉斯維加斯近年來吸引越來越多前來參訪並決定留下的夏威夷人，他們相信，生活在負擔得起的人造島嶼，強過在真實島嶼艱難地維持生計。

根據美國人口普查局數據，2011至2021年之間，包括拉斯維加斯在內的內華達州克拉克縣(Clark County)夏威夷原住民與其他太平洋島民人口，增加約40%、總數近2萬2000人。同一時期，克拉克縣的總人口增加約17%。

對大多數移居拉斯維加斯的夏威夷人來說，最具吸引力的是房地產。根據美聯準會經濟數據，拉斯維加斯地區房屋掛牌房價中位數為46萬元，檀香山房屋掛牌售價中位數則約為80萬元。

美國人為了更便宜房屋而移居的情況，並不罕見。夏威夷與拉斯維加斯之間的連結，可追溯至數十年前，很大部分歸功於拉斯維加斯市中心的旅館賭場「California Hotel & Casino」，這家博弈旅館於1975年開業，長期以來一直透過特殊旅遊優惠以及有針對性的行銷方式，迎合夏威夷人需求，包括賭場賭桌上的發牌者穿著夏威夷襯衫、顧客享受夏威夷島特色菜餚，旅館門口有標語寫著：「Aloha Spoken Here」。

時至今日，拉斯維加斯因吸引許多夏威夷人移居，被非正式稱為夏威夷「第九島」(Ninth Island)。在拉斯維加斯生活的夏威夷居民家長，期以夏威夷傳統方式養育孩子，讓他們參加夏威夷語課程、或在當地halau hula教室上舞蹈課。

在拉斯維加斯，夏威夷人可選擇當地餐廳、供應午餐與新鮮生魚飯(poke)，火腿握壽司(Spam musubi)是一種流行的夏威夷小食，由米飯與海苔片包裹火腿片；一種以芋頭為原料的夏威夷主食poi，也很容易在拉斯維加斯找到。夏威夷連鎖餐廳「Zippy's」在當地也相當受歡迎。

根據「社區與經濟研究委員會」(Council for Community and Economic Research)數據，2022年，夏威夷是所有美國50州與哥倫比亞特區中的生活成本最高。夏州絕大部分食品仰賴進口，導致日常雜貨特別昂貴。此外，嚴格建築法規也促使住房短缺，以及許多人無法負擔的高房價。

夏威夷州眾議院多數黨領袖、眾議員中村(Rep. Nadine Nakamura)指出，州政府了解到夏威夷當地居民面臨的財務壓力，致力於擴大稅收減免，並且建造更多可負擔房屋。他是代表可愛島部分地區的民主黨籍領袖，表示儘管許多夏威夷居民前往美國本土尋求更好的工作與住房，但是，島上的自然風光與家庭世代關係，常又讓他們留戀不已。

夏威夷州 旅館 房價

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