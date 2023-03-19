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撞毀珊瑚礁 豪華遊艇擱淺檀香山灣 船主遭索賠200萬

編譯組／夏威夷電
豪華遊艇「Nakoa」在茂伊島檀香山灣擱淺、燃料洩漏，對海洋棲息地造成破壞。(翻攝自電視畫面)
豪華遊艇「Nakoa」在茂伊島檀香山灣擱淺、燃料洩漏，對海洋棲息地造成破壞。(翻攝自電視畫面)

重達120頓、長94英尺的豪華遊艇「Nakoa」在茂伊島檀香山灣擱淺，遊艇投資人提告觀光遊艇公司「Noelani Yacht Charters」業主瓊斯(Jim Jones)與沉船當天船長，要求賠償金額超過200萬元。

在訴訟中，提供「Nakoa」遊艇資金的新墨西哥州投資人艾伯特(Kevin and Kimberly Albert)的委託律師，指控購買遊艇的船主瓊斯與妻子未經許可，乘坐遊艇前往檀香山灣進行個人旅遊，違反銷售協議。

訴訟指出，「Nakoa」遊艇撞上檀香山珊瑚礁，最終導致燃料洩漏至通往茂伊島最原始海洋保護區之一的水域。遊艇在多岩石的海岸線停留兩周後，3月5日被拖走，在被拖往歐胡島途中沉沒800英尺的海水裡。訴訟稱，瓊斯還聘用一名「未經核准且不合格的船長」來操作遊艇。

訴訟要求法院判還艾伯特損失賠償金，包括至少145萬元遊艇「Nakoa」損失、至少50萬元用於將其脫離珊瑚礁的工作、至少50萬元用於支付環境破壞、律師費與其他因此產生的損失費用。訴訟指出，觀光遊艇公司「Noelani Yacht Charters」與所有人瓊斯未經許可乘坐遊艇，導致擱淺的行為，是嚴重疏忽、蓄意且表現出對其行為後果的放縱漠視。

瓊斯承諾償還因沉船事故而產生的所有費用，並表示繼續出租位在歐胡島的遊艇，以協助償還債務。但是，根據「Noelani Yacht Charters」官方網站稱，該公司已永久停業。

夏威夷州土地與自然資源局指出，瓊斯持有的商用許可允許他繼續經營遊艇生意直至2月，但由於他積欠夏州數十萬元，無法續簽許可證。根據隸屬土地與自然資源局的船隻與海洋休閒部門規定，任何想在夏威夷水域開展業務者，都必須持有商用許可證。然而，瓊斯於12月購買、在茂伊島周圍租賃使用的「Nakoa」遊艇並無許可證。

訴訟指出，瓊斯自艾伯特手中購入Nakoa遊艇，標價為145萬元，計畫於15年付清。去年12月29日的購買協議列出瓊斯與「Noelani Yacht Charters」公司最終完全擁有遊艇所需要求，包括船公司需「盡最大努力依照最佳遊艇管理經營」；賣方不對傷害、罰款、損害賠償與法律等承擔責任，若遊艇丟失或損壞，買方將「承擔所有風險」。

夏州土地與自然資源局表示，遊艇對海洋棲息地造成「重大破壞」，嚴重傷害超過1萬9000平方呎的珊瑚與活石。當局以至少46萬元聘請承包商拆除遊艇，目前尚未知保險是否包含遷移費用，或瓊斯或艾伯特是否支付州府費用。相關機構將向土地與自然資源委員會提交損害程度最終報告與建議罰款。

夏威夷州 觀光 投資

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