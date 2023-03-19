「傳統工作周」過時了 西雅圖上班族 不再天天進辦公室

最新調查顯示，傳統工作周已不再適用於西雅圖市中心勞工。（Getty Images）

根據最新公布的調查數據，企業員工已逐漸重返西雅圖 市中心，只不過他們不再像過去那樣周一到周五都進辦公室。

數據顯示，截至2022年底，在西雅圖市中心32萬名雇員中，以周四進辦公室的人最多，約六成的人會在周二和周三進辦公室，但絕大部分的人周一和周五都在家工作。

由於疫情 期間保持社交距離的措施已經式微，西雅圖上班族正在重新定義「駝峰日」（hump day），它可能不再是工作周最中間的一日，而是交通流量最大或堵塞最嚴重的一日。

這份由非牟利組織Commute Seattle和華盛頓大學「移動創新中心」（Mobility Innovation Center）16日公布的最新調查報告，是對西雅圖市中心通勤狀況所做的最嚴謹調查，今年的報告說明了過去三年來疫情如何改變當地勞工的日常生活。

Commute Seattle在報告中指出，西雅圖另一個現象是大眾交通系統的使用量下滑。報告指出，2019年，西雅圖市中心有46%的通勤者使用大眾交通系統，去年下降到22%。在這段期間，遠距工作的比率狂飆至46%，增長了七倍，獨自開車上班的比率從26%下降到21%。

通勤數據也反映出西雅圖市中心的整體變化。數據顯示，西雅圖2022年下半年的辦公室租賃總面積為120萬平方呎，比2021年減少25%，比2019年減少40%。

今年1月，亞馬遜 和臉書母公司Meta宣布撤出西雅圖市中心，理由是轉為遠距工作和混合工作模式。不過，勞工的通勤模式可能會再出現變化，因為亞馬遜表示，他們會要求員工從5月起每周進辦公室三天，此舉可能讓其他雇主仿傚。

西西雅圖大橋（West Seattle Bridge）在疫情期間進行維修關閉了兩年半，於去年9月重開，但六個月來每日平均交通流量只有6萬到6萬5000部車，而最高紀錄接近10萬部車。

這項調查一共回收了6萬4355份問卷，調查地區涵蓋了整個西雅圖都會區，市中心的定義包括商業核心區、上城（Uptown）、南湖聯合區（South Lake Union）、丹尼三角（Denny Triangle）、貝爾鎮、國會山（Capitol Hill）、派克/派恩區（Pike/Pine）、First Hil區、華埠國際區（Chinatown International District）和先鋒廣場區（Pioneer Square）。