我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

「傳統工作周」過時了 西雅圖上班族 不再天天進辦公室

編譯組／西雅圖電
最新調查顯示，傳統工作周已不再適用於西雅圖市中心勞工。（Getty Images）
最新調查顯示，傳統工作周已不再適用於西雅圖市中心勞工。（Getty Images）

根據最新公布的調查數據，企業員工已逐漸重返西雅圖市中心，只不過他們不再像過去那樣周一到周五都進辦公室。

數據顯示，截至2022年底，在西雅圖市中心32萬名雇員中，以周四進辦公室的人最多，約六成的人會在周二和周三進辦公室，但絕大部分的人周一和周五都在家工作。

由於疫情期間保持社交距離的措施已經式微，西雅圖上班族正在重新定義「駝峰日」（hump day），它可能不再是工作周最中間的一日，而是交通流量最大或堵塞最嚴重的一日。

這份由非牟利組織Commute Seattle和華盛頓大學「移動創新中心」（Mobility Innovation Center）16日公布的最新調查報告，是對西雅圖市中心通勤狀況所做的最嚴謹調查，今年的報告說明了過去三年來疫情如何改變當地勞工的日常生活。

Commute Seattle在報告中指出，西雅圖另一個現象是大眾交通系統的使用量下滑。報告指出，2019年，西雅圖市中心有46%的通勤者使用大眾交通系統，去年下降到22%。在這段期間，遠距工作的比率狂飆至46%，增長了七倍，獨自開車上班的比率從26%下降到21%。

通勤數據也反映出西雅圖市中心的整體變化。數據顯示，西雅圖2022年下半年的辦公室租賃總面積為120萬平方呎，比2021年減少25%，比2019年減少40%。

今年1月，亞馬遜和臉書母公司Meta宣布撤出西雅圖市中心，理由是轉為遠距工作和混合工作模式。不過，勞工的通勤模式可能會再出現變化，因為亞馬遜表示，他們會要求員工從5月起每周進辦公室三天，此舉可能讓其他雇主仿傚。

西西雅圖大橋（West Seattle Bridge）在疫情期間進行維修關閉了兩年半，於去年9月重開，但六個月來每日平均交通流量只有6萬到6萬5000部車，而最高紀錄接近10萬部車。

這項調查一共回收了6萬4355份問卷，調查地區涵蓋了整個西雅圖都會區，市中心的定義包括商業核心區、上城（Uptown）、南湖聯合區（South Lake Union）、丹尼三角（Denny Triangle）、貝爾鎮、國會山（Capitol Hill）、派克/派恩區（Pike/Pine）、First Hil區、華埠國際區（Chinatown International District）和先鋒廣場區（Pioneer Square）。

西雅圖 疫情 亞馬遜

上一則

撞毀珊瑚礁 豪華遊艇擱淺檀香山灣 船主遭索賠200萬

下一則

德州人語／銀行關門可怕 恐慌更可怕

延伸閱讀

紐約市擬在學生通勤高峰 增派地鐵警員巡邏數

紐約市擬在學生通勤高峰 增派地鐵警員巡邏數
西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋
德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺
場邊人語／飛扣高手 刑事伺候

場邊人語／飛扣高手 刑事伺候
3年流失325人 西雅圖警力嚴重不足

3年流失325人 西雅圖警力嚴重不足
疫情改善交通堵塞 西雅圖從最嚴重城市第6名降到19名

疫情改善交通堵塞 西雅圖從最嚴重城市第6名降到19名

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
德州一男子迷戀上播客女主持，愛而不得後到西雅圖將其殺害。圖為麥克風示意圖。(Pexels)

德州男迷戀女主持愛而不得 赴西雅圖槍殺她後自殺

2023-03-11 16:21
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
西雅圖去年興建的ADU數量首次超過獨棟屋。（取自推特）

西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

2023-03-12 14:36
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)

白卡下月開始重審資格 多達1420萬人恐失福利

2023-03-16 14:42

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍