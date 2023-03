西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

西雅圖去年興建的ADU數量首次超過獨棟屋。(取自推特)

西雅圖 2019年修改法規鼓勵居民興建附屬住宅單位(accessory dwelling unit,簡稱ADU),視它們為一種能溫和提高住宅密度、提供人們更多機會在獨棟住宅區中生活的方式。自此,西雅圖的ADU數量便大幅增加。

去年,西雅圖批准了近1000個ADU,遠高於2019年的280個,增幅高達250%。

西雅圖市議會9日收到一份由規畫與社區發展辦公室(Office of Planning and Community Development)和建築與審查局(Department of Construction and Inspections)提出的新報告,讓市議員有機會對西雅圖的作法進行評估,並可提供給正在考慮制定法案減少限制ADU的華盛頓州 議會作為參考。

根據美國商務部上周公布的預測,華盛頓州必須在未來20年內,每年增加5萬5000個住房單位,才能滿足民眾的需求。預測表示,所有收入程度的居民都需要新住房,新住房單位一半以上必須是可負擔住房。

西雅圖這份新報告的重點是,該市的ADU已明顯增加。報告指出,西雅圖2022年批准了988個ADU,已建成650多個,首次超過獨棟住宅的興建數量。數據顯示,西雅圖去年批准興建437個相連ADU(attached accessory dwelling unit,簡稱AADU或姻親公寓),以及551個獨立ADU(detached accessory dwelling unit,簡稱DADU或後院小屋)。

西雅圖目前興建的大部分新住房仍是公寓或城鎮屋(town house),但有愈來愈多持不同理由的人興建ADU,例如有父母年邁的屋主、想賺取租金的夫婦、測試新市場的開發商等。

報告還指出,ADU已在西雅圖遍地開花,尤其是過去不願增建住房的郊區。此外,愈來愈多ADU允許被視為公寓單獨出售,它們的售價並不便宜,房價 中位數約73萬2000元,但與獨棟屋中位數房價120萬元相比,仍便宜許多。

儘管西雅圖ADU的興建數量現在還不及公寓和城鎮屋,但無可否認的是,ADU已愈來愈多,而且大部分都被允許建在禁止公寓和城鎮屋的獨棟屋地區。獨棟屋地區覆蓋了西雅圖大部分區域,隨著房價不斷上漲,收入較低的人很難在這裡生活。

西雅圖ADU興建的新熱點包括Greenwood-Phinney Ridge、中區、Northgate-Maple Leaf、Ravenna-Bryant、Sunset Hill-Loyal Heights、West Seattle Junction-Genesee和Wedgwood-View Ridge。