西雅圖「附屬住宅」興建 首超獨棟屋

西雅圖去年興建的ADU數量首次超過獨棟屋。（取自推特）

西雅圖 2019年修改法規鼓勵居民興建附屬住宅單位（accessory dwelling unit，簡稱ADU），視它們為一種能溫和提高住宅密度、提供人們更多機會在獨棟住宅區中生活的方式。自此，西雅圖的ADU數量便大幅增加。

去年，西雅圖批准了近1000個ADU，遠高於2019年的280個，增幅高達250%。

西雅圖市議會9日收到一份由規畫與社區發展辦公室（Office of Planning and Community Development）和建築與審查局（Department of Construction and Inspections）提出的新報告，讓市議員有機會對西雅圖的作法進行評估，並可提供給正在考慮制定法案減少限制ADU的華盛頓州 議會作為參考。

根據美國商務部上周公布的預測，華盛頓州必須在未來20年內，每年增加5萬5000個住房單位，才能滿足民眾的需求。預測表示，所有收入程度的居民都需要新住房，新住房單位一半以上必須是可負擔住房。

西雅圖這份新報告的重點是，該市的ADU已明顯增加。報告指出，西雅圖2022年批准了988個ADU，已建成650多個，首次超過獨棟住宅的興建數量。數據顯示，西雅圖去年批准興建437個相連ADU（attached accessory dwelling unit，簡稱AADU或姻親公寓），以及551個獨立ADU（detached accessory dwelling unit，簡稱DADU或後院小屋）。

西雅圖目前興建的大部分新住房仍是公寓或城鎮屋（town house），但有愈來愈多持不同理由的人興建ADU，例如有父母年邁的屋主、想賺取租金的夫婦、測試新市場的開發商等。

報告還指出，ADU已在西雅圖遍地開花，尤其是過去不願增建住房的郊區。此外，愈來愈多ADU允許被視為公寓單獨出售，它們的售價並不便宜，房價 中位數約73萬2000元，但與獨棟屋中位數房價120萬元相比，仍便宜許多。

儘管西雅圖ADU的興建數量現在還不及公寓和城鎮屋，但無可否認的是，ADU已愈來愈多，而且大部分都被允許建在禁止公寓和城鎮屋的獨棟屋地區。獨棟屋地區覆蓋了西雅圖大部分區域，隨著房價不斷上漲，收入較低的人很難在這裡生活。

西雅圖ADU興建的新熱點包括Greenwood-Phinney Ridge、中區、Northgate-Maple Leaf、Ravenna-Bryant、Sunset Hill-Loyal Heights、West Seattle Junction-Genesee和Wedgwood-View Ridge。