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紀念228 夏威夷台灣基督長老教會舉辦音樂會

檀香山報導
經文處長林暉程（右）與台灣基督長老教會牧師丁忠和二人在228和平紀念音樂會上聯合點燭悼念罹難人士。（夏威夷台灣同鄉會提供）
經文處長林暉程（右）與台灣基督長老教會牧師丁忠和二人在228和平紀念音樂會上聯合點燭悼念罹難人士。（夏威夷台灣同鄉會提供）

夏威夷台灣同鄉會、夏威夷台灣基督長老教會、婦女會、台灣人公共事務會（FAPA）、長青會五間社團聯合於2月26日在檀香山社區教會舉辦「二二八和平紀念音樂會」，悼念1947年在台灣發生的衝突中不幸喪生的人。講台上擺設了一面鋪設白色桌巾的方桌，上面置放了一張228紀念公園的紀念碑模型。

經文處處長林暉程受邀與教會牧師丁忠和二人共同點燭。全體出席人士也一齊默禱一分鐘悼。

主持人楊泰瑛會長接著以電影「悲情城市」中的第一段對話「我是台灣人，台灣人的性命實在真可憐」，強調228事件中的受難者的不幸，呼籲台灣早日成為一個獨立國家。

林暉程致詞時表示，很多人都是這場事件以後才出生，對事件始末並不了解，不過經由歷史來看，當時統治者為鞏固政權而採取了不當手段，造成這件歷史慘案。如今政府多次採取補救措施，包括對遺族的賠償與平反。林暉程呼籲大家在追悼受難者的同時，應該將眼光向前看，努力增加台灣在國際上的知名度，爭取國際認同，也盼望台灣鄉親與經文處一起，讓台灣走出一條更寬廣大道。

合辦單位的FAPA會長黃春進認為，228事件中有十幾萬人死亡。這是一場「大屠殺」。台灣婦女會長黃喜代吟誦柯旗化的「母親的悲願」。

當日安排了音樂唱奏，其中有呂學優唱「一隻鳥仔吼啾啾」，賴敬婷與賴敬宜兩人表演小提琴，鍾玲婉、翁碧津、李娟賢、丁忠和及呂學優合唱「愛的真諦」，翁碧津獨唱「便當」，洪充惠教授二胡以及洪充惠與呂學優二人表演的「杯底不可飼金魚」，會場還播放了一部228事件的紀錄短片，最後以合唱「台灣翠青」為紀念音樂畫下句點。

儀式後，台鄉會並提供了台式豬腳，開口笑、豆花、壽司及數十道精台式美料理招待出席人士。

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