我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

夏州越棉寮華人聯誼會 新春聯歡

本報檀香山訊
沈文洲總理(左起)、溫永康、會長陳啟邦、檀香山市長布蘭吉瑟帝、前州長林格、經文處長林暉程。副會長沈戴佩芳及林貴主持採青儀式。（高振華提供）
沈文洲總理(左起)、溫永康、會長陳啟邦、檀香山市長布蘭吉瑟帝、前州長林格、經文處長林暉程。副會長沈戴佩芳及林貴主持採青儀式。（高振華提供）

2月12日星期六晚間7時，夏威夷越棉寮華人聯誼會在檀香山翡翠王朝海鮮酒家舉辦該會第22屆理事就職暨2023新春聯歡，檀香山市長布蘭吉瑟帝(Rick Blangisrdi)、駐檀香山台北經文處長林暉程伉儷及前夏威夷州長林格爾(Linda Lingle)到場致賀，世界越棉寮華人總會總秘書長溫永康也專程來夏威夷見證這場盛會。

晚間6時半，檀香山揚德醒獅團的四隻祥獅在司儀陳玲璿邀請下，踏著鼓點躍入會場，會館總理沈文洲與會長陳啟邦、沈戴佩芳、林貴兩位副會長與市長、經文處長及前州長三位貴賓依且主持採青儀式揭開當晚活動序幕。

沈文洲發表簡短致詞。陳啟邦也致詞歡迎貴賓及社團代表，同時讚揚市長對華埠的支持。布蘭吉瑟帝市長及林格爾都對越棉寮華人聯誼會對社區的回饋與培育下一代的工作予以肯定。林暉程致詞時特別代表該處及僑委會感謝越棉華人聯誼會的支持。

溫永康當晚在台上闡述他早期以難民身分抵達北美洲，在身無分文的情況下，努力工作成就今日的事業，目前他在世界各地都有投資，也因為了解難民的辛酸，他呼籲夏威夷州府能提出接納中東難民的構想，並表示願意贊助這項工作。溫永康並對夏威夷越棉寮華人聯誼會培育下一代的努力予以肯定。

總理沈文洲與會長陳啟邦聯合頒證「功在僑社」匾額給該會資深理事。（高振華提供）
總理沈文洲與會長陳啟邦聯合頒證「功在僑社」匾額給該會資深理事。（高振華提供）
夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事就職合照。（高振華提供）
夏威夷越棉寮華人聯誼會第22屆理事就職合照。（高振華提供）

晚會中，會長頒發了一項「僑社之光」的獎牌給卸任會長沈文洲，期盼他在出任總理職務時，未來能繼續協助拓展會務。兩人並頒發了「功在僑社」的獎牌給對會務有功的三位資深理事，接著又邀請溫永康與楊泰瑛、陳陳恩光三人上台，頒發學業成績優良獎給9位會員子弟。

晚宴特別安排了卡拉OK歌唱與舞蹈等娛樂嘉賓，同時穿插了幸運抽獎活動，當晚獎品極為豐盛，其中除了現金、禮券外，今年還加倍了三台大型智慧電視機大獎，獎品全部送給了現場幸運來賓，晚間十時新春聯歡才畫下句點。副會長沈戴佩芳晚宴後表示，今年受限於場地，此次活動只能擺設31桌，因此該會婉拒了許多社團爭相訂桌的要求，她特別要向各社團致歉。

夏威夷州 華人 華埠

上一則

夏威夷阿茲海默症協會 3/3線上講座

下一則

「事發前曾襲警」橄欖球員遭夏州警射殺 檢出CTE腦病變

延伸閱讀

CBO：聯邦政府恐怕最快在7月債務違約

CBO：聯邦政府恐怕最快在7月債務違約
中華聯誼會新春餐會 捐款2公益組織

中華聯誼會新春餐會 捐款2公益組織
中美聯誼會 頒發于斌樞機獎助金

中美聯誼會 頒發于斌樞機獎助金
達福區中華社團聯誼會 百人慶新春

達福區中華社團聯誼會 百人慶新春
華府售出房產 平均獲利超過15萬元

華府售出房產 平均獲利超過15萬元
州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列

州眾議員鄭永佳團隊 3華裔入列

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪