疫情改善交通堵塞 西雅圖從最嚴重城市第6名降到19名

新冠疫情為西雅圖帶來的好處之一是交通狀況改善。（Getty Images）

新冠疫情 期間發生的好事很少，交通堵塞現象改善是其中之一，至少西雅圖 是如此。

根據交通數據與汽車科技公司INRIX最近公布的一份新報告，美國一些城市的交通堵塞狀況已經恢復至或者超過2019年的程度，但西雅圖2022年交通堵塞的狀況與疫前高峰期相比相去甚遠。

數據指出，西雅圖去年的交通堵塞程度比2019年下降了38%，降幅是美國前25個交通最壅塞的都會區中第三大，僅次於加州沙加緬度的44%和羅德島普洛威頓斯（Providence）的40%。

INRIX分析了美國295個城市的交通堵塞狀況，發現這些城市在2021年疫情最嚴重時的交通堵塞程度最低。隨著2022年生活開始恢復正常，交通堵塞全面反彈，但大部分城市都未反彈至2019年的程度。

在25個交通最擁擠的地區中，只有四個地區2022年的交通堵塞程度超過疫前，他們是拉斯維加斯、邁阿密、納許維爾和芝加哥 ，舊金山與2019年持平。報告指出，較小城市的交通基本上已恢復到疫前的堵塞程度，但大城市和原來堵塞程度最嚴重的地區則仍遠低於疫前。

根據駕駛人在交通上浪費的時間，西雅圖2017年和2018年被INRIX排名為美國交通堵塞最嚴重的城市第六名，但是自疫情發生後，西雅圖的排名不斷下跌。西雅圖目前的交通堵塞程度在美國各城市中排名第19，介於德州奧斯汀和加州康柯德（Concord）之間，全球排名為第93，介於義大利巴里（Bari）和瑞士盧加諾（Lugano）之間。

根據INRIX的數據，西雅圖2018年平均每名駕駛人在交通上浪費138個小時，2022年大幅減少為48小時。美國2018年交通狀況最糟的是芝加哥，平均每名駕駛人在交通上浪費155個小時，在全球僅次於倫敦的156個小時。

INRIX還統計了城市一般駕駛人的交通堵塞成本，西雅圖2022年的駕駛人交通堵塞成本為779元，是25個交通最擁擠的城市中倒數第五，排名第一的是芝加哥的2618元。

不過，西雅圖有一個路段的堵塞程度在美國名列前茅，它是塔科馬（Tacoma）167號南向公路15th St. S.W.到Valley Avenue East之間的路段，堵塞程度排名全美第17，駕駛人下班時間走在這個路段平均每天要浪費14.5分鐘。