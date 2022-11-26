西雅圖科技就業市場震盪 數千工作蒸發

科技企業紛紛裁員，西雅圖地區科技業就業市場已開始進行修正。（Getty Images）

在亞馬遜和其他西雅圖 科技公司紛紛宣布裁員 後，許多人擔心，當地科技業未來幾個月是否會出現重大修正，甚至裁去更多員工。

西雅圖時報（Seattle Times）表示，事實上，修正已經開始。

根據華盛頓州就業 安全局（Employment Security Department，簡稱ESD）公布的10月份就業報告，華盛頓州科技業上個月裁員人數高達5900人，是華盛頓州科技業史上裁員人數最多的月份。

西雅圖ESD的經濟學家范斯薛曼（Anneliese Vance-Sherman）表示，現在判斷情況會變得多糟還為時過早，但到目前為止失去的工作數量正在警告人們，科技業榮景「未必可持續」。

不過，ESD 10月份報告並不全都是壞消息，科技業的動盪並未影響到華州整體就業市場。華州10月其實新增了5400個工作職位，主要是飯店、餐廳和其他休閒旅遊業，這些行業新增了共4400個工作職位。工作增加的還有建築業，儘管房地產市場降溫，建築業也新增了700個工作職位。

華州的失業率從3.7%小幅上升至3.8%，但申請失業金的人數並未激增。根據數據，華州11月第二周有5800多人申請失業金，比10月每周平均高出28%，但與季節性模式一致，也比2019年同一周低23%。

不過，這個趨勢不太可能持續，因為10月份報告並不包含亞馬遜、Meta、Convoy、Zillow、Redfin 和其他科技公司最近宣布或報告的共1萬2500人裁員人數。范斯薛曼表示，這是因為10月份報告的數據是來自月中的調查，當時這些公司還未宣布裁員。

ESD另一位經濟學家圖瑞克（Paul Turek）也表示，10月份失去的工作也不包括任何合約職位。

整體而言，華州在短短兩個月內失去多達1萬8000個科技或與科技相關的職位，比2001年到2003年的達康泡沫破滅時失去的還多。但是，這1萬8000個職位在目前科技業勞動力中只占不到4%，達康泡沫破滅時失去的職位在當時的科技業勞動力中占了10.5%。

西雅圖就業市場存在的一個未知問題是：西雅圖能否吸收所有被解雇的勞工，或是否有些人可能需要轉行或前往其他地點工作。

一些就業和招聘專家認為，亞馬遜和西雅圖其他知名企業的裁員，將可以使規模較小的科技公司能雇用到足夠的人力。

然而，實際就業的勞工質疑，較小的公司是否有預算雇用這麼多失去工作的人，尤其是在高度專業化和高薪的西雅圖地區。