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華州聯邦眾議員 民主黨史瑞德3連任

編譯組／灣區11日電
華盛頓州第八國會選區候選人、現任民主黨籍聯邦眾議員史瑞德（中）獲得第三度連任勝選。(美聯社)
華盛頓州第八國會選區候選人、現任民主黨籍聯邦眾議員史瑞德（中）獲得第三度連任勝選。(美聯社)

參競連任華盛頓州國會第八選區聯邦眾議員選舉的民主黨史瑞德（Kim Schrier），擊敗共和黨挑戰者拉金（Matt Larkin），贏得此次期中選舉，成功連任。這是史瑞德三度連任。

華盛頓州第八國會選區橫跨喀斯喀特山脈（Cascade Mountains），包括住有許多科技工作者的富裕西雅圖郊區和華盛頓州中部農村地區，是華盛頓州此次大選兩個競爭激烈的國會選區之一。

史瑞德今年以52%選票領先拉金的48%得票率，兩人相差近1萬1000票。拉金需要獲得57%剩餘票才能趕上，但相當困難，因為需計算的剩餘選票大部分都在金恩縣（King County），史瑞德在金恩縣獲得62%選票。共和黨人曾期待拉金的後期選票票數可增加，但在10日計票中，並未以任何強勢型態出現。

史瑞德在受訪時表示，她的勝選贏來「特別甜蜜」（especially sweet），因為一般認為共和黨紅色浪潮襲來，全國預言家也預測她可能會輸。她說，所有權威人士都表示，對於藍色華盛頓州的民主黨人來說，今年將是困難的一年，但是選舉「是關於人，而不是政黨。這一選區的人，都認識、知道我。」

拉金是商人與律師，在競選時強調犯罪與通膨議題，目前他並未承認敗選。拉金競選團隊發言人普魯特（Mary Ann Pruitt）表示，由於金恩縣還有許多選票要計算，重要的是等到選舉做出最終決定，直到其中大部分選票計算完成。

史瑞德是小兒科醫生，2018年成為第一位贏得第八區眾議院席位的民主黨人。她連任第三個任期，將推動民主黨人努力在眾議院保持多數席位，或至少限制明年共和黨佔多數規模。

史瑞德表示，身為民主黨人，期望看到民主黨控制聯邦眾院。她關注降低消費者成本與支持可負擔兒童保育與學前教育。但史瑞德也說，若共和黨掌權，她已與共和黨成員建立夥伴關係，仍將能為所在選區提供服務。

史瑞德2018年首次當選第八選區眾議員時，原並不受選區內小城市韋納奇（Wenatchee）的共和黨市長支持。但史瑞德上任後，為韋納奇爭取到大筆興建新橋梁的聯邦資金，在韋納奇被華州立法會民主黨人排除獲得額外交通經費的機會後，史瑞德再次協助韋納奇獲得數千萬元資金。

今年，韋納奇共和黨市長岡茲（Frank Kuntz）力挺史瑞德，並現身在她的競選廣告中，這也削弱了拉金將史瑞德描繪為極端自由主義者的負面影響。他說：「政治是一個以看重成果的行業，她交出了成果。」

共和黨 民主黨 華盛頓州

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