我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

華州第八國會選區 民主黨史瑞德迎戰共和黨拉金

編譯組／美聯社西雅圖電
華盛頓州共和黨派出律師拉金（左）挑戰第八國會選區現任聯邦眾議員史瑞德（右）的席位。（美聯社）
華盛頓州共和黨派出律師拉金（左）挑戰第八國會選區現任聯邦眾議員史瑞德（右）的席位。（美聯社）

華盛頓州第八國會選區橫跨喀斯喀特山脈（Cascade Mountains），包括住有許多科技工作者的富裕西雅圖郊區和華盛頓州中部農村地區，它是華盛頓州此次大選兩個競爭激烈的國會選區之一，另一個是華盛頓西南部的第三選區。這兩個選區的選舉結果將決定哪個政黨能在明年1月控制國會。

此次參選華州第八選區聯邦眾議員選舉的兩名候選人是現任民主黨議員史瑞德（Kim Schrier）和共和黨派出的挑戰者拉金（Matt Larkin）。

本行是小兒科醫師的史瑞德2018年首次當選第八選區眾議員，是該選區自1980年代初期以來首位民主黨聯邦眾議員。她當初當選時，並不受選區內小城市韋納奇（Wenatchee）的共和黨市長支持。史瑞德上任後，為韋納奇爭取到大筆興建新橋梁的聯邦資金，在韋納奇被華州立法會民主黨人排除獲得額外交通經費的機會後，史瑞德再次協助韋納奇獲得數千萬元資金。

現在，面對共和黨覬覦史瑞德席位，韋納奇共和黨市長岡茲（Frank Kuntz）卻力挺史瑞德，出現在她的競選廣告中，削弱了拉金將史瑞德描繪為極端自由主義者的負面影響。他說：「政治是一個以看重結果的行業，她交出了成果。」

41歲的拉金是一名律師，曾參選華州檢察長，現在在家族企業Romac Industries工作。他擊退了母親曾擔任過第八選區眾議員的金恩縣議員鄧恩（Reagan Dunn），獲得這次阻止史瑞德贏得第三個任期的機會。

與一些共和黨候選人不同，拉金承認拜登當選總統的合法性。他指出，共和黨和民主黨都必須更努力，讓感到權利被剝奪的人有發言權。

拉金在通貨膨脹、油價和犯罪方面抨擊史瑞德，稱民主黨加劇了這三方面的問題。他表示，作為一個保守的企業東主，他更適合處理經濟問題，若當選，稅收和確保能源獨立將是他優先處理的事項。

此外，拉金也仿效川普推出「讓犯罪再次成為非法」（Make crime illegal again）的口號，為他贏得第八選區四名警長的支持。

共和黨 民主黨 眾議員

上一則

西北部首場電腦化華語文測驗 20人應試

下一則

學生揮舞手槍毆人 羅利特高中受驚嚇

延伸閱讀

期中選舉倒數2週 國會爭奪戰白熱化

期中選舉倒數2週 國會爭奪戰白熱化
期中選舉決定國會鹿死誰手 路透分析拜登處境

期中選舉決定國會鹿死誰手 路透分析拜登處境
期中選舉將登場 伊州5個關鍵職位影響大

期中選舉將登場 伊州5個關鍵職位影響大
民主黨選情不利 請出歐巴馬 為關鍵州助選

民主黨選情不利 請出歐巴馬 為關鍵州助選
參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩
CNN：瞄準眾議院多數席次 共和黨可能贏得壓倒性勝利

CNN：瞄準眾議院多數席次 共和黨可能贏得壓倒性勝利

熱門新聞

普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

2022-10-26 16:35
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活