華州第八國會選區 民主黨史瑞德迎戰共和黨拉金

華盛頓州共和黨派出律師拉金（左）挑戰第八國會選區現任聯邦眾議員史瑞德（右）的席位。（美聯社）

華盛頓州第八國會選區橫跨喀斯喀特山脈（Cascade Mountains），包括住有許多科技工作者的富裕西雅圖郊區和華盛頓州中部農村地區，它是華盛頓州此次大選兩個競爭激烈的國會選區之一，另一個是華盛頓西南部的第三選區。這兩個選區的選舉結果將決定哪個政黨能在明年1月控制國會。

此次參選華州第八選區聯邦眾議員 選舉的兩名候選人是現任民主黨 議員史瑞德（Kim Schrier）和共和黨 派出的挑戰者拉金（Matt Larkin）。

本行是小兒科醫師的史瑞德2018年首次當選第八選區眾議員，是該選區自1980年代初期以來首位民主黨聯邦眾議員。她當初當選時，並不受選區內小城市韋納奇（Wenatchee）的共和黨市長支持。史瑞德上任後，為韋納奇爭取到大筆興建新橋梁的聯邦資金，在韋納奇被華州立法會民主黨人排除獲得額外交通經費的機會後，史瑞德再次協助韋納奇獲得數千萬元資金。

現在，面對共和黨覬覦史瑞德席位，韋納奇共和黨市長岡茲（Frank Kuntz）卻力挺史瑞德，出現在她的競選廣告中，削弱了拉金將史瑞德描繪為極端自由主義者的負面影響。他說：「政治是一個以看重結果的行業，她交出了成果。」

41歲的拉金是一名律師，曾參選華州檢察長，現在在家族企業Romac Industries工作。他擊退了母親曾擔任過第八選區眾議員的金恩縣議員鄧恩（Reagan Dunn），獲得這次阻止史瑞德贏得第三個任期的機會。

與一些共和黨候選人不同，拉金承認拜登當選總統的合法性。他指出，共和黨和民主黨都必須更努力，讓感到權利被剝奪的人有發言權。

拉金在通貨膨脹、油價和犯罪方面抨擊史瑞德，稱民主黨加劇了這三方面的問題。他表示，作為一個保守的企業東主，他更適合處理經濟問題，若當選，稅收和確保能源獨立將是他優先處理的事項。

此外，拉金也仿效川普推出「讓犯罪再次成為非法」（Make crime illegal again）的口號，為他贏得第八選區四名警長的支持。