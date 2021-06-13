夏威夷接種疫苗活動 民眾不捧場 新冠限制恐到10月

若疫苗接種速度不加快，夏威夷新冠限制可能持續至10月。(美聯社)

夏威夷日前推出「夏威夷接種疫苗 」(Hawaii Got Vaccinated)活動，提供獎項與地方商業折扣優惠，但尚未有跡象可見到大量未接種居民湧向藥局、診所或其他地點接種新冠疫苗。州府官員警示，現在尚不清楚疫苗推廣活動是否奏效，但若夏威夷接種率不增加，恢復正常生活還需一長段路要走。

夏威夷州 長伊格(Gov. David Ige)宣布，一旦70%夏威夷居民完全接種疫苗，將取消所有新冠相關限制。在此之前，居民在雜貨店購物、健身房運動或辦公室聚集時，仍須配戴口罩。商業活動諸如餐館與商場，須持續遵守顧客人數限制，跨太平洋旅客旅行至夏威夷時，仍須通過檢測與隔離。

夏威夷疫苗接種率近幾周跟隨全國趨勢急遽下降。接種高峰期發生於4月，夏威夷一天內可進行約3萬2000人次疫苗接種。根據美國 疾病控制防治局數據，目前接種人數已減少至一日3100人次。自日前啟動「夏威夷接種疫苗」活動以來，接種率也沒有顯著增加。依照這個速度，夏威夷州需到10月中旬，才有可能擺脫規範活動的重啟層級限制。

於此同時，美國大部分州已取消限制，大部分地區可望於7月4日恢復正常。夏威夷州是除了加州之外，要求每個人在室內仍須戴口罩的州。根據「紐約時報」報導，大多數州已取消所有限制，只有十幾個州要求未接種疫苗者配戴口罩。

相較之下，夏威夷州70%居民接種疫苗目標適用於全部人口、意即12歲以上符合接種條件居民，必須完全接種疫苗。整體來看，約還須有15萬名夏威夷居民接種疫苗，才能達到全夏威夷州70%居民完全接種目標。目前，夏州有53%人口完全接種、60%居民接種至少一劑疫苗。

夏威夷的新冠政策在疫情期間傾向保守，這讓業主感到挫折，卻也為夏州低確診病例作出貢獻。夏威夷新冠死亡率為全美最低，比全國每10萬確診人數中、死亡182人的平均水平，低了約5倍。

就地理位置而言，夏威夷也不同於大部分州。其隔離地理位置使其有更好的邊界控制。持續限制商業活動，部分導因於當地民眾對旅客人數快速增加至疫情前水平，感到不安。儘管美國大部分地區已放棄群體免疫希望，夏州官員一直認為，夏威夷有機會達標，因為當地居民對疫苗抗拒程度，沒有美國其他地方高。

夏威夷衛生廳發言人貝爾(Brooks Baehr)表示，夏州放鬆限制的新門檻，取決於當地是否願意提高增加旅客風險的風險。一旦達到有60%居民完全接種疫苗，部分限制可望放寬。

夏威夷本月也加入其他州、提供接種疫苗就可參加樂透抽獎活動的行列，獎項包括將夏威夷航空100萬哩程數分成10個獎項、每一獎項為10萬哩程數，以及拉斯維加斯雙人行、免費提供一年份Zippy餐點。還有當地商店提供接種疫苗居民的折扣優惠。