補償疫情高風險 西雅圖擬為超市勞工加時薪4元

西雅圖提出法案為超市勞工調漲時薪4元。（Getty Images）

鑑於超市勞工 在新冠疫情 中面對的高風險，西雅圖 市議會提出法案要為他們調漲時薪4元。

這項新法要求，只要西雅圖繼續處於疫情緊急狀態，大型超市必須提高他們受西雅圖最低工資法保護的零售店雇員的工資，新法適用於全球員工超過500人的超市和店鋪面積超過1萬平方呎的超市。西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）去年3月3日宣布西雅圖因疫情進入緊急狀態。

這項法律是由市議員摩斯格達（Teresa Mosqueda）提出，需要市議會四分之三多數贊成才能立即生效，預計市議會最快將於25日投票表決。

摩斯格達表示，病毒持續傳播和疫苗接種速度緩慢，是立法強制為超市勞工加薪的主要原因。她說：「這些大部分只賺取最低工資的勞工，每日為民眾做出極大犠牲，我們必須提供他們危險工資（hazard pay），作為他們每天必須生活在危險中的補償。」

去年夏天，西雅圖市議會要求像Instacart、DoorDash和Postmates這類送貨公司，在疫情緊急狀態中，每張訂單必須多支付2.5元給送貨司機，同時設定送餐服務公司向餐廳收取佣金的上限。秋季時，市議會再通過立法，確保Uber和Lyft必須支付西雅圖規定的最低時薪16.39元給他們的司機。

此外，西雅圖還要求所有應用程式送貨公司和交通公司，在疫情中必須給司機有薪病假。

加州包括洛杉磯、柏克萊和長灘等城市，過去一個月已陸續為超市勞工通過類似的危險工資法律。英國醫學期刊（British Medical Journal）發表的一項研究報告指出，在超市負責服務顧客的勞工，感染病毒的機率是其他同事的五倍以上。

不過，代表超市、批發商和供應商的華盛頓州食品工業協會（British Medical Journal）會長海崔克（Tammie Hetrick）認為，這項立法「僅透過選擇一個行業來創造英雄人物」。海崔克說：「這項立法將大大影響本地超市與許多大型網路超商競爭的能力，後者沒有店鋪和社區活動相關的成本支出。」

市議會提出的這項新法已獲得市長德肯的支持。德肯在聲明中說：「許多超市在疫情初期曾提供危險工資給員工，後來就停止，這是為何西雅圖和美國其他許多城市要實施這項法律的原因。疫情對特定勞工和社區造成特別大的影響，尤其是少數族裔社區。」