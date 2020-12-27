英國、南非遊客 入境華盛頓州須隔離14天

華盛頓州州長英斯利宣布，即日起，從英國飛抵華盛頓州的旅客必須隔離14天。（Getty Images）

華盛頓州 州長英斯利（Jay Inslee）本周一宣布新防疫規定，即起來自出現變種新冠病毒國家的旅客必須進行14天隔離。英斯利在一個月前已要求所有旅客，包括返回華盛頓州的居民，在抵達後進行14天的自我隔離。

在英斯利做出宣布後，第一架抵達華盛頓州的英國 班機於24日降落在西塔國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）。這架來自倫敦的英國航空（British Airways）班機載有80名乘客，依照規定，所有乘客都必須隔離14天，以防變種新冠病毒在華盛頓州傳播。這項新隔離規定目前適用於來自英國和南非的旅客。

不過，美國 官員表示，變種病毒有可能已進入美國。

聯邦疾病預防與管制中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）說：「由於英美兩國之間的旅行持續進行，加上變種病毒在英國的高傳染性，提高了變種病毒進入美國的可能性。」

儘管美國目前還未發現變種病毒，但根據美國對超過1700萬例新冠病例中5萬1000例進行的檢測排序，CDC說：「美國可能已經有變種病毒，只是還未被發現。」

CDC表示，變種病毒與倫敦和英國東南部的新冠病例自11月以來迅速增加有關。根據報導，當地現在每10例確診病例中，有6例是變種病毒造成的。

西塔機場公關經理哈德森（Kate Hudson）表示，來自英國的旅客在預訂班機時會收到隔離通知，班機起飛前會聽到廣播，抵達西塔機場後也會看到規定告示牌。英國航空是目前唯一有班機由英國直飛西雅圖的航空公司，班機每周日、周一、周三和周五抵達，載客量為30%到50%。

華盛頓州的隔離規定為強制性，法律可強制執行。不過，英斯利表示，他們不太可能採取強制手段，因為他們無法禁止英國班機飛來華盛頓州。

事實上，已有數十個國家對來自出現變種病毒國家的班機實施禁飛令，但美國還沒有。

CDC表示，根據變種病毒刺狀蛋白的位置，變種病毒有時被稱為N501Y。為了指出這是從2020年12月1日開始出現的變種，變種病毒又可稱為SARS-CoV-2 VOC 202012/01。