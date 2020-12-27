我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

英國、南非遊客 入境華盛頓州須隔離14天

編譯組／西雅圖電
華盛頓州州長英斯利宣布，即日起，從英國飛抵華盛頓州的旅客必須隔離14天。（Getty Images）
華盛頓州州長英斯利宣布，即日起，從英國飛抵華盛頓州的旅客必須隔離14天。（Getty Images）

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）本周一宣布新防疫規定，即起來自出現變種新冠病毒國家的旅客必須進行14天隔離。英斯利在一個月前已要求所有旅客，包括返回華盛頓州的居民，在抵達後進行14天的自我隔離。

在英斯利做出宣布後，第一架抵達華盛頓州的英國班機於24日降落在西塔國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）。這架來自倫敦的英國航空（British Airways）班機載有80名乘客，依照規定，所有乘客都必須隔離14天，以防變種新冠病毒在華盛頓州傳播。這項新隔離規定目前適用於來自英國和南非的旅客。

不過，美國官員表示，變種病毒有可能已進入美國。

聯邦疾病預防與管制中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）說：「由於英美兩國之間的旅行持續進行，加上變種病毒在英國的高傳染性，提高了變種病毒進入美國的可能性。」

儘管美國目前還未發現變種病毒，但根據美國對超過1700萬例新冠病例中5萬1000例進行的檢測排序，CDC說：「美國可能已經有變種病毒，只是還未被發現。」

CDC表示，變種病毒與倫敦和英國東南部的新冠病例自11月以來迅速增加有關。根據報導，當地現在每10例確診病例中，有6例是變種病毒造成的。

西塔機場公關經理哈德森（Kate Hudson）表示，來自英國的旅客在預訂班機時會收到隔離通知，班機起飛前會聽到廣播，抵達西塔機場後也會看到規定告示牌。英國航空是目前唯一有班機由英國直飛西雅圖的航空公司，班機每周日、周一、周三和周五抵達，載客量為30%到50%。

華盛頓州的隔離規定為強制性，法律可強制執行。不過，英斯利表示，他們不太可能採取強制手段，因為他們無法禁止英國班機飛來華盛頓州。

事實上，已有數十個國家對來自出現變種病毒國家的班機實施禁飛令，但美國還沒有。

CDC表示，根據變種病毒刺狀蛋白的位置，變種病毒有時被稱為N501Y。為了指出這是從2020年12月1日開始出現的變種，變種病毒又可稱為SARS-CoV-2 VOC 202012/01。

英國 美國 華盛頓州

上一則

ADS馬田電腦-專營餐館電腦系統一站服務，免費終身技術支持！

下一則

度假村槍擊威脅 警封鎖未見嫌犯

延伸閱讀

防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫

防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫
法現首例變種病毒！男子由倫敦返回法國

法現首例變種病毒！男子由倫敦返回法國
日本5人染英國變種新冠病毒 官方危機感強

日本5人染英國變種新冠病毒 官方危機感強
遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據
日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診
解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊

解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事