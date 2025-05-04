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SpaceX德州「星際基地」升格為城市 馬斯克夢想成真

中央社／休士頓3日電
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馬斯克旗下SpaceX位於德州的星際基地3日通過投票，升格為一座城市。圖為當地一座馬斯克的雕像。（美聯社）
馬斯克旗下SpaceX位於德州的星際基地3日通過投票，升格為一座城市。圖為當地一座馬斯克的雕像。（美聯社）

億萬富翁馬斯克3日夢想成真，因為他位於德州的太空探索科技公司（SpaceX）太空港「星際基地」（Starbase），在獲得選民壓倒性支持後，將升格為一個新的自治市。

法新社報導，這場早就預期能順利過關的投票，除了通過升格城市，還選出一位SpaceX高階主管擔任市長。

283名合格選民多數是波卡契卡灣（Boca Chica Bay）的SpaceX基地員工，或與該公司有關的人。

馬斯克旗下SpaceX位於德州的星際基地3日通過投票，升格為一座城市。（美聯社）
馬斯克旗下SpaceX位於德州的星際基地3日通過投票，升格為一座城市。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）在他的社群媒體平台X上寫道：「德州星際基地（Starbase）現在是真正的城市了！」

他的貼文是在投票結束以及非官方結果公布後發表，喀茂隆郡（Cameron County）公布的非官方結果顯示，有97.7%選民明確支持升格計畫。

喀茂隆郡選務人員賈薩（Remi Garza）告訴法新社，馬斯克本人有登記投票，但這位出生於南非、近來飽受爭議的53歲選民，在4月29日提前投票結束時仍未投票。

官方文件顯示，這座位於喀茂隆郡的基地周邊有近500人居住，土地大部分由SpaceX或其員工擁有。升格城市能讓星際基地掌控建築開發與相關許可的核發，避開其他監管障礙，還能徵稅並訂定地方法律。

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