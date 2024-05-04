我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

美國人平均智商降至98 新罕州最聰明、內華達州最笨

休士頓豪雨成災 400多人受困獲救 德州下周熱浪來襲

編譯盧炯燊／即時報導
德州東南部、休士頓地區洪水淹沒了房屋、汽車和道路，救援人員救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)
德州東南部、休士頓地區洪水淹沒了房屋、汽車和道路，救援人員救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)

德州及路易斯安納州部分地區最近幾個星期的強降雨，使多個水庫爆滿外溢；德州東南部、休士頓北部部分地區的洪水淹沒了房屋、汽車和道路。4日洪水災情進一步擴大，救援人員乘坐橡皮艇從遭惡水淹沒的房屋屋頂及道路救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離，並警告最糟糕的情況還沒到來。

從休士頓到德州東部鄉村的大片地區，最近一星期內的降雨量相量於四個月的正常雨量。

國家氣象局預測4日晚至5日會出現新一波強降雨，可能帶來3至5吋雨量，因此洪水警報將持續至5日午後。

休士頓所在的哈里斯郡(Harris County)最高階民選官員，法官伊達爾戈(Lina Hidalgo)表示，如果繼續強降雨，災情會進一步惡化。由於部分滿溢的水庫需要洩洪，河流水位會上漲到接近78呎。

伊達爾戈說，哈里斯郡目前已有178人獲救，鄰近的蒙哥馬利郡(Montgomery County)以及休士頓東北方約100哩的波爾克郡(Polk County)，過去數日已分別執行逾百次救援行動。

200萬人口的休士頓，是美國最容易發生洪水的都會區之一，幸好迄今尚未收到傷亡報告。

然而氣象局指出，這波暴雨帶過去之後，從德州至佛羅里達州的南部各州，下周將會遭遇今年第一波重大熱浪。

氣象預測顯示5月7日至11日，從休士頓到坦帕(Tampa)再到亞特蘭大(Atlanta)，南部及東南部各州城市的氣溫將比正常情況高出許多，估計會達到華氏90度以上，甚至可能打破每日高溫紀錄。

國家氣象局的預測高溫風險級別，從2級(中等)到最高的4級(極端)，德州、路易斯安納、佛羅里達及喬治亞各州，8日會達到2級高溫，並逐漸向北延伸至南卡州及維吉尼亞部分地區。

德州休士頓地區的洪水災情4日進一步擴大，救援人員用快艇從遭惡水淹沒的房屋屋頂及道...
德州休士頓地區的洪水災情4日進一步擴大，救援人員用快艇從遭惡水淹沒的房屋屋頂及道路救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)
德州休士頓地區的洪水災情4日進一步擴大，救援人員用快艇從遭惡水淹沒的房屋屋頂及道...
德州休士頓地區的洪水災情4日進一步擴大，救援人員用快艇從遭惡水淹沒的房屋屋頂及道路救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)

休士頓 德州 洪水

上一則

旅美南投鄉親會、華府台聯合辦郊遊

延伸閱讀

中美企業峰會影視論壇 邀3次奧斯卡得主哈里斯主講

中美企業峰會影視論壇 邀3次奧斯卡得主哈里斯主講
NBA／馬克西神仙級演出追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊

NBA／馬克西神仙級演出追上張伯倫 哈里斯：他扛起球隊
熟齡有錢人支撐美國經濟 促通膨續漲恐拖慢降息

熟齡有錢人支撐美國經濟 促通膨續漲恐拖慢降息
熟齡有錢人支撐美國經濟 聯準會降息可能因此推延

熟齡有錢人支撐美國經濟 聯準會降息可能因此推延

熱門新聞

曾經蕭條的洛克福德市，在華爾街日報新發布的房市排行榜中，異軍突起奪冠。(洛克福德市臉書)

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

2024-04-29 10:23
監視器畫面顯示，葛雷格帶柯瑞去健身房並強迫他在高速的跑步機上跑步，導致柯瑞數度摔落機台。(擷取Court TV 畫面)

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

2024-05-02 10:58
住在貝爾米德的孩子，大都進入蒙哥馬利高中就讀。(蒙哥馬利高中臉書)

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

2024-05-02 11:53
威斯康辛州霍雷布山中學外傳槍擊事件，一名14歲槍手遭警方擊斃，未造成其他傷亡。(美聯社)

威州14歲少年持長槍在校外行走 還沒進校園就遭警方擊斃

2024-05-01 22:05
維州阿靈頓的居民預期壽命達85.3歲。(維州阿靈頓政府臉書)

全美快樂城 這城市奪冠 北卡洛麗第7

2024-05-02 12:08
在底特律地區購房及租房的成本差距，全美最低。(底特律市長臉書)

全美50都會區 租房比買房省37％

2024-05-01 12:17

超人氣

更多 >
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨
這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪