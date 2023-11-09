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大學美足賽 喇叭手拳打嗆聲者視頻瘋傳

編譯林思牧／綜合報導

德州南方大學(Texas Southern University)的美足校隊，4日(周六)到密西西比州傑克森市(Jackson)比賽，軍樂隊在看台上表演時，一名當地的球迷不斷對一名低音大喇叭手(tuba player)嗆聲，喇叭手給那位令人厭惡的男子警告，那人反而更加猖狂，喇叭手快速打出四拳然後繼續表演，視頻在網路上引發瘋傳。

大學美足賽是每個大學城秋季每周六的盛事，4日德州南方大學校隊到傑克森密西西比大學(Jackson State University)挑戰，南方大學的軍樂隊隊員，分布在球場看台的走道上演奏，從觀眾拍下的視頻中可以看到，一排低音大喇叭手在走道階梯上隨著音樂的韻律跳躍擺動，一名瘦小的中年男子對其中一名喇叭手吼叫不休。

後來那名喇叭手對那名惹人厭的男子喊說：「渾蛋，滾一邊去。」(F**k off, b***h.)但那人似乎更加起勁的嗆聲，喇叭手仍然隨著韻律躍動，但他的右手連出了四拳打在那人臉上，那人往後退了幾步然後倒在地面上。

這段視頻引發瘋傳，尤其是德州南方大學的球迷更是對那名喇叭手稱讚有加。打人肯定不是好事，但是像這種給予一些懲罰但沒有造成傷害的舉動，是善良百姓間傳為佳話的行為，甚至有網友說，如果那名喇叭手被處罰款，他們願意一起集資付他的罰金。

這個事件似乎已經結束，沒聽說那名男子聲言提告或喇叭手遭警察逮捕。運動賽事是娛樂活動，但有些人把勝負看得太嚴重，出現過的憾事不少，譬如9月17日在麻省福斯伯洛市(Foxborough)舉行的職業美足賽，一名替邁阿密海豚隊(Dolphins)加油的球迷，被三名替地主隊愛國者(Patriots)加油的男子打成重傷，他被送醫仍不治身亡，留下妻子和兩個孩子。

德州 密西西比州

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