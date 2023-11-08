聖湯瑪斯大學、文藻華語中心 分享「故事教學法」

聖湯瑪斯大學華語中心歡迎與美南主流學校台裔教師協會之合作。(台北經文處提供）

美國聖湯瑪斯大學與台灣文藻外語大學合作設立之華語中心於日前在聖湯瑪斯大學，舉辦本學期第一場華語研習講座，邀請文藻外大華語學院陳嬿汝老師與近30位美國主流學校華語教師分享「故事教學法」。

與會華語教師與陳嬿汝(中)共同研討教育議題。(台北經文處提供）

陳嬿汝畢業於國立台灣師範大學華語文教學所，有超過10年的華語教學經驗。她在講座中介紹「故事教學法」的特色，打破過去從介紹生詞，再教授語法，然後講解課文的傳統教學步驟，改以透過故事有意識地串聯生詞、語法，使教學更生動與連貫。甚至將學生們帶入老師所設計的「華語課宇宙」，當中有具體的人物、背景設定，以及各種情境，從中學習生詞與語法，加深對語境的印象。當天講座隨時與線上線下老師們進行互動，也收集主流學校華語老師們在美國教學現場的經驗與實際需求，做為開發教材與課程的重要參考。

文藻外語大學華語學院院長鄭國瑞特別連線加入，表示文藻外大在線上華語同步教學領域深耕多年，自2019年起成立「線上華語教學團隊」，開設線上華語教學課程，並研發線上華語教材，培育線上華語師資，同時與教育部 、僑委會合作開設海外華語課程，持續輸出台灣優質華語教育。2023年10月文藻線上華語教學團隊推出AI 教育科技線上工作坊，傳授如何使用時下最夯的AI教育科技，運用於華語教學上，未來希望持續提供海外華語老師各種專業協助。

華語中心主任葉耀元歡迎駐休士頓 辦事處教育組楊淑雅組長及僑教中心王盈蓉主任到場支持，並表示此次活動是第一次與「美南主流學校台裔教師協會(TTAA)」合作，在梁甄芸會長多方宣傳下，吸引多名休士頓地區教師到場參加，並有奧斯汀、達拉斯及Pharr等地教師線上與會。值得一提的是，德州中文教師學會江家榮會長亦上線共襄盛舉。

陳嬿汝演講結束後，葉主任與在場的教師們討論未來講座安排，期透過一系列的活動，增加華語中心與美南主流學校教師的合作。