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台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

記者丁威/休士頓報導
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

走在德州最大的連鎖超市H.E.B內冷藏食品一區，會發現架上銷售的邦元豆腐產品區，面積往往是同品項最大，一個華人品牌為何能讓H.E.B這麼看中，背後是一個長達20年的合作故事。

邦元董事長蘇春美來自台灣，40多年前她在台灣做貿易，接觸美國市場，當年她結婚生子後，心裡就萌生要讓小孩子在美受教育的種子，幾經思考，她覺得與其大學再來，不如從小就讓小孩到美國，因此，不到30歲的她決定放下一切到美打拚。

1978年她踏上美國土地，一開始她選擇東岸的新澤西，但氣候太冷，三個月後，她在同學介紹下搬到休士頓住，從此定居在這。

蘇春美說：「我很愛吃豆腐，買菜必備，那個時候德州沒有什麼工廠在做，多為家庭自己做的還裝在水桶裡賣，老闆用手抓，衛生很不好。我寧可到超市買加州來的豆腐，但說實在的，這些外州來的冷藏品質也不是很好，很容易酸掉，但沒有其他選擇。」

靈機一動，蘇春美想既然德州沒有人生產，為何不自己做？

下定決心後，她決定到日本學做豆腐一個月，學成後就訂購了機器準備開始做豆腐，一開始因為先生反對，也不支持，蘇春美從頭到尾都是一人包辦。

她回憶：「那時候我自學自做，兩個小孩才2~3歲，去買了四把椅子，兩張連放一起當床睡，凌晨三點我起床工作，一個孩子睡一個，他們睡覺我做豆腐，後來長大椅子不夠睡，拉開一點睡覺背會懸空，乾脆睡地上。」

皇天不負苦心人，蘇春美順利產出豆腐，一開始她拿到市區賣，也陸續推展到雜貨店、超市，因為包裝和品質都不錯，生意慢慢穩定。

關鍵的一年來了，2003年，那時候現在最大的連鎖超市H.E.B準備開第一家店，經過查訪通路，決定找上邦元合作。

蘇春美說：「我的生意是從中國城開始，有一份情在，因此當時我一盒賣給H.E.B超市0.65元，比老客戶貴0.05元，結果H.E.B剛開店搶市，三盒賣1元，也就是虧本賣，引起雜貨店通路大反彈，紛紛抵制我，不進我的貨，甚至擴及到其他品項，我那時欲哭無淚，快經營不下去。」

她說她向H.E.B當時的經理反映希望價格能不要這麼低，卻遭拒絕，但H.E.B大老闆Charles Butt一次巡店的時候看到邦元豆腐，該經理如實報告了這個情況。

Charles Butt只回一句話：「你跟Carol（蘇春美英文名字）講，H.E.B永遠都會照顧（Take Care）你」。沒多久，H.E.B派一位日本人來，增加包括春捲皮、餛飩皮等產品，從此合作愈來愈密切。

蘇春美笑說，她自己當時心裡還想說，你（H.E.B）一家店能買多少豆腐？但這個合作至今20年，現在H.E.B一周的訂單量是2500~3000箱(一箱12盒)。H.E.B目前在德州有380個據點，是德州最大超市，而且每家店都有鋪邦元的貨。

邦元春捲包裝盒背後，有一段文字感謝當年年第一個貸款邦元購買機器的銀行主管。（記者...
邦元春捲包裝盒背後，有一段文字感謝當年年第一個貸款邦元購買機器的銀行主管。（記者丁威/攝影）
蘇春美拿出20年前H.E.B開第一家店的宣傳單，豆腐三盒賣一元，讓她遭受到其他客...
蘇春美拿出20年前H.E.B開第一家店的宣傳單，豆腐三盒賣一元，讓她遭受到其他客戶抵制。（記者丁威/攝影）
邦元的春捲產品。（記者丁威/攝影）
邦元的春捲產品。（記者丁威/攝影）
邦元的炒飯商品。（記者丁威/攝影）
邦元的炒飯商品。（記者丁威/攝影）
蘇春美說，邦元設備最早買日本的，後來台灣廠商能力進步後，她都支持國貨，從台灣採購...
蘇春美說，邦元設備最早買日本的，後來台灣廠商能力進步後，她都支持國貨，從台灣採購。（記者丁威/攝影）

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