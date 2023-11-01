我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

休城藝術館區樹屋 開價175萬元

編譯林思牧／綜合報導
樹屋像是座藝術品。（摘自HAR.COM）
樹屋像是座藝術品。（摘自HAR.COM）

休士頓市中心北邊本周有一棟有兩個臥房的樹屋(tree house)上市，買不起大房的人以為有便宜可撿，仔細一看這棟房子要價175萬元，而且事實上它並不是樹屋，它是件極盡奢華的藝術品。

這棟絕對獨一無二的房子，地址是1002 Edwards Street，這是在休士頓第一區(First Ward)藝術館密集的地帶，建築風格是「超摩登」(ultra-modern)，房屋內部面積2200平方呎，建地面積是5000平方呎。這棟房子三面包圍住一棵樹齡200歲的漂亮山胡桃樹(pecan tree)，許多鋼樑把房子架高13呎，一層樓的房子卻有兩層樓的景觀。

這棟房子只有兩間臥室，但內部非常寬敞，每間臥室有自己的澡堂式浴缸(spa-like bath)。廚房極盡奢華，採用美諾電器(Miele appliances)，地板上鋪的是西班牙進口的磁磚，廚房和浴室的檯面是卡拉拉大理石(Cararra marble)材質。

從側面的窗戶看出去，可以看到休士頓雕塑家大衛艾迪克斯(David Adickes)創作的四座18呎高大塑像。南達科他州的美國總統山(Mount Rushmore)有四座巨大雕像，休士頓的這四座則被戲稱為Mount Rush Hour，他們分別是喬治華盛頓(George Washington)、亞伯拉罕林肯(Abraham Lincoln )以及德州英雄人物山姆休士頓(Sam Houston)和史蒂芬奧斯汀(Stephen F. Austin)。

這棟房屋的賣家地產商是艾倫克蘭茨(Ellen Krantz)，當初設計的建築師是史考特斯查瑟(Scott Strasser)，說這棟位於藝術館區的獨特住屋是一件精緻藝術品絕不為過。有意多了解這棟樹屋，或想預約看房的讀者，請上HAR.COM瀏覽。

樹屋內部寬敞。（摘自HAR.COM）
樹屋內部寬敞。（摘自HAR.COM）

休士頓 雕塑 南達科他州

上一則

8成庫克郡物業主 房地產稅上漲 最高漲幅逾15％

下一則

單親媽拚豆腐王國 H.E.B拍片助行銷

延伸閱讀

聖荷西藝術籌資 向市府求援

聖荷西藝術籌資 向市府求援
休士頓市長選舉 提前投票大幅增加

休士頓市長選舉 提前投票大幅增加
華人經營休士頓「永春莊」退休宅落成 華人長者選擇多

華人經營休士頓「永春莊」退休宅落成 華人長者選擇多
休士頓9月房價 跌幅冠全美

休士頓9月房價 跌幅冠全美

熱門新聞

新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

這家旅館最陰 導覽「見鬼」90分鐘收費30元

2023-10-24 00:31
理財和信用報告網站WalletHub指出，北卡名列全美招募困難州第10名。(美聯社)

全美徵才困難度 南卡第3高

2023-10-25 02:00

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全