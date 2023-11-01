休城藝術館區樹屋 開價175萬元

樹屋像是座藝術品。（摘自HAR.COM）

休士頓 市中心北邊本周有一棟有兩個臥房的樹屋(tree house)上市，買不起大房的人以為有便宜可撿，仔細一看這棟房子要價175萬元，而且事實上它並不是樹屋，它是件極盡奢華的藝術品。

這棟絕對獨一無二的房子，地址是1002 Edwards Street，這是在休士頓第一區(First Ward)藝術館密集的地帶，建築風格是「超摩登」(ultra-modern)，房屋內部面積2200平方呎，建地面積是5000平方呎。這棟房子三面包圍住一棵樹齡200歲的漂亮山胡桃樹(pecan tree)，許多鋼樑把房子架高13呎，一層樓的房子卻有兩層樓的景觀。

這棟房子只有兩間臥室，但內部非常寬敞，每間臥室有自己的澡堂式浴缸(spa-like bath)。廚房極盡奢華，採用美諾電器(Miele appliances)，地板上鋪的是西班牙進口的磁磚，廚房和浴室的檯面是卡拉拉大理石(Cararra marble)材質。

從側面的窗戶看出去，可以看到休士頓雕塑 家大衛艾迪克斯(David Adickes)創作的四座18呎高大塑像。南達科他州 的美國總統山(Mount Rushmore)有四座巨大雕像，休士頓的這四座則被戲稱為Mount Rush Hour，他們分別是喬治華盛頓(George Washington)、亞伯拉罕林肯(Abraham Lincoln )以及德州英雄人物山姆休士頓(Sam Houston)和史蒂芬奧斯汀(Stephen F. Austin)。