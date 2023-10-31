我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

華人經營休士頓「永春莊」退休宅落成 華人長者選擇多

記者封昌明／休士頓報導
永春莊第一期工程接近完工。（記者封昌明／攝影）
永春莊第一期工程接近完工。（記者封昌明／攝影）

耗資2000萬、歷時五年半及新冠疫情，「永春莊」高級豪華退休住宅 (Large， Type B， Apartment style Assisted Living)10月28日舉行落成典禮，負責人鄭真女士在馬來西亞的小學同學組成的祝賀團也千里迢迢趕來獻上祝福，加上本地多位長輩都前來參觀，大家都盛讚鄭真事業有成，華人之光。

負責人鄭真站在起重機上向賀客發表演說。（記者封昌明／攝影）
負責人鄭真站在起重機上向賀客發表演說。（記者封昌明／攝影）

鄭真在致詞時感觸良多表示，她是一個單親媽媽，多年來獨立撫養兒子長大，目前擔任藥劑師，未來這片20多英畝土地上所有的一切，都將由他來繼承，她也期待所有銀髮族在面臨退休養老時，可以到永春莊來參觀一下，體驗一下高檔住宅的居住經驗。

永春莊落成典禮，賀客盈門熱鬧非凡。 （記者封昌明／攝影）
永春莊落成典禮，賀客盈門熱鬧非凡。 （記者封昌明／攝影）

休士頓僑教中心前主任鄭心本也應邀前來參觀，他很滿意永春莊的環境，他目前獨自在糖城購屋居住，也聘請專人照顧，平日到糖城華人教會擔任義工，免費教導素描，雖然都有專門接送，但他覺得永春莊是一個專業的照顧機構，對他情況最適合。

即將入住的周宏（右二）偕友人前來參觀。（記者封昌明／攝影）
即將入住的周宏（右二）偕友人前來參觀。（記者封昌明／攝影）

另一位周宏女士也是僑社熱心公益人士，自從多年前中風後，就一直在尋覓退休養老住宅，她也考察過台灣的養生村，但她最終還是決定落腳在永春莊，畢竟離家人住的近一些，今天就是在兒子的陪同下前來參觀，她很滿意。

永春莊是一座屬於大規模、B類的全照顧住宅，位於西休士頓的黃金地段，面對百利大道，土地有二十多英畝，環境清幽，交通便利。永春莊總平面圖未來有兩棟全照顧大樓可以容納300人， 三棟獨立生活大樓，一棟俱樂部活動中心，一棟混合豪華住宅，一棟醫療中心和一條美食街。

鄭真為長輩設想周到，準備了三輪車給會員們安全地運動。（記者封昌明／攝影）
鄭真為長輩設想周到，準備了三輪車給會員們安全地運動。（記者封昌明／攝影）

永春莊提供全面服務，包括但不限於：膳食和住宿、 特殊飲食、護士值班、 緊急處理、安排醫療需求、個人衛生、 家政、清潔、洗澡和梳洗、汽車接送、娛樂活動、健身器材、 互聯網站、多頻道電視台、水電費、管理藥物、24小時服務員、戶外活動區、停車處。俱樂部活動中心、公共娛樂區、種植物、花園、水果園、一日旅行、購物、 唱歌跳舞、幫助日常生活等等，讓長輩老年活的有尊嚴。

鄭真女士（中）與兒子（右）為落成典禮上香祈福。（記者封昌明／攝影）
鄭真女士（中）與兒子（右）為落成典禮上香祈福。（記者封昌明／攝影）

永春莊也提供阿茲罕默病護理區 (Memory care) 和臨時短期照顧 (Respite care)，永春莊的房型有一間臥室和兩間臥室的選擇，公寓式輔助退休住宅，房子寬廣，從600多平方呎至1200多平方呎，有陽台、私人洗衣機、烘乾機設備、緊急按鈕、牆上扶手把，光線充足，符合美國的殘疾法標準 (American Disability Act)，社區有圍牆和守衛保護安全，永春莊的所有設備和護理服務會讓你晚年活的快樂和無憂無慮。

永春莊電話：713-518-5377鄭小姐，或713-382-0933陳女士。地址：6913 Pavilion Drive， Houston， TX 77036網址：www.everspring-living.com。

退休 華人 休士頓

上一則

成本增、無暇顧 芝動物收容所安樂死激增25％

下一則

喬州國會議員選區畫分違法 法官裁定重畫

延伸閱讀

萬聖節裝飾 夫妻每日一變日日給驚喜

萬聖節裝飾 夫妻每日一變日日給驚喜
分析師: 明星球員表現佳 馬刺隊晉級有望

分析師: 明星球員表現佳 馬刺隊晉級有望
休士頓9月房價 跌幅冠全美

休士頓9月房價 跌幅冠全美
休士頓華僑文教服務中心徵人啟事

休士頓華僑文教服務中心徵人啟事

熱門新聞

為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

這家旅館最陰 導覽「見鬼」90分鐘收費30元

2023-10-24 00:31
Photo by kat wilcox on pexels

全美凶殺案率 東南區5城居前15

2023-10-24 02:15

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒