華人經營休士頓「永春莊」退休宅落成 華人長者選擇多

永春莊第一期工程接近完工。（記者封昌明／攝影）

耗資2000萬、歷時五年半及新冠疫情，「永春莊」高級豪華退休 住宅 (Large， Type B， Apartment style Assisted Living)10月28日舉行落成典禮，負責人鄭真女士在馬來西亞的小學同學組成的祝賀團也千里迢迢趕來獻上祝福，加上本地多位長輩都前來參觀，大家都盛讚鄭真事業有成，華人 之光。

負責人鄭真站在起重機上向賀客發表演說。（記者封昌明／攝影）

鄭真在致詞時感觸良多表示，她是一個單親媽媽，多年來獨立撫養兒子長大，目前擔任藥劑師，未來這片20多英畝土地上所有的一切，都將由他來繼承，她也期待所有銀髮族在面臨退休養老時，可以到永春莊來參觀一下，體驗一下高檔住宅的居住經驗。

永春莊落成典禮，賀客盈門熱鬧非凡。 （記者封昌明／攝影）

休士頓 僑教中心前主任鄭心本也應邀前來參觀，他很滿意永春莊的環境，他目前獨自在糖城購屋居住，也聘請專人照顧，平日到糖城華人教會擔任義工，免費教導素描，雖然都有專門接送，但他覺得永春莊是一個專業的照顧機構，對他情況最適合。

即將入住的周宏（右二）偕友人前來參觀。（記者封昌明／攝影）

另一位周宏女士也是僑社熱心公益人士，自從多年前中風後，就一直在尋覓退休養老住宅，她也考察過台灣的養生村，但她最終還是決定落腳在永春莊，畢竟離家人住的近一些，今天就是在兒子的陪同下前來參觀，她很滿意。

永春莊是一座屬於大規模、B類的全照顧住宅，位於西休士頓的黃金地段，面對百利大道，土地有二十多英畝，環境清幽，交通便利。永春莊總平面圖未來有兩棟全照顧大樓可以容納300人， 三棟獨立生活大樓，一棟俱樂部活動中心，一棟混合豪華住宅，一棟醫療中心和一條美食街。

鄭真為長輩設想周到，準備了三輪車給會員們安全地運動。（記者封昌明／攝影）

永春莊提供全面服務，包括但不限於：膳食和住宿、 特殊飲食、護士值班、 緊急處理、安排醫療需求、個人衛生、 家政、清潔、洗澡和梳洗、汽車接送、娛樂活動、健身器材、 互聯網站、多頻道電視台、水電費、管理藥物、24小時服務員、戶外活動區、停車處。俱樂部活動中心、公共娛樂區、種植物、花園、水果園、一日旅行、購物、 唱歌跳舞、幫助日常生活等等，讓長輩老年活的有尊嚴。

鄭真女士（中）與兒子（右）為落成典禮上香祈福。（記者封昌明／攝影）

永春莊也提供阿茲罕默病護理區 (Memory care) 和臨時短期照顧 (Respite care)，永春莊的房型有一間臥室和兩間臥室的選擇，公寓式輔助退休住宅，房子寬廣，從600多平方呎至1200多平方呎，有陽台、私人洗衣機、烘乾機設備、緊急按鈕、牆上扶手把，光線充足，符合美國的殘疾法標準 (American Disability Act)，社區有圍牆和守衛保護安全，永春莊的所有設備和護理服務會讓你晚年活的快樂和無憂無慮。

永春莊電話：713-518-5377鄭小姐，或713-382-0933陳女士。地址：6913 Pavilion Drive， Houston， TX 77036網址：www.everspring-living.com。