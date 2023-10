蓋文斯頓島「鬼屋」 Grand Galvez旅館訂房要提早1年

以鬼出名的旅館Grand Galvez。(取自Visit Galveston網站)

德州 蓋文斯頓島(Galveston)是美國知名「鬼城」之一,但是鬼城裡最出名的是這間「鬼屋」,建於1911年,原名Hotel Galvez、現名Grand Galvez的旅館。「有鬼」的名氣之盛,特定房間的10月住房甚至得要一年前才訂得到。另外,「見鬼」導覽90分鐘收費30元,由全旅館最懂鬼的服務員Melissa Hall負責。

蓋文斯頓1900年經過超級暴風侵襲,因此當地商人為了想向外界宣傳、吸引觀光 客回流,在1911年完成了Hotel Galvez。旅館目前的主人是來自達拉斯Mark Wyant,他2021年買下後改名Grand Galvez,據稱花了5000萬改裝。

為蓋文斯頓之鬼寫過兩本書的Kathleen Maca說,大家都想來Grand Galvez找鬼,但是真的撞鬼了又會急忙退房,退房之時還跟Melissa Hall大講特講。不過對Kathleen Maca她們來說,早就稀鬆平常了。

不過非常懂鬼的Kathleen Maca說,鬼一直都在的啦,因為這裡的鬼比誰都待得更久,大家都是過客,鬼才是主人。她的兩本書分別是2016年出版的「Ghosts of Galveston」,另一則是2021年專寫鬼屋的「A History of the Hotel Galvez」。

旅館最早的「住戶」是位修女Sister Katharine。1900年風災時,凱薩琳修女與孤兒院的小孩一起喪生,修女屍體被發現的地方就在現在的Grand Galvez附近,而孤兒院遺址現在已經變成當地的Walmart了。

Kathleen Maca說,自從旅館建成後,住客就不時聽到兒童嬉鬧、奔跑,現在是spa池的地方本來是糖果店、冰淇淋攤,因此不少住客都宣稱在做spa聽到一個小女孩說,「我要冰淇淋……」。

電梯裡的則是另一位年紀較大的女孩,身穿白色洋裝、頭髮用紫色飾帶綁起來。大家進電梯時,她就在那,因此每個人都以為她也是要上下樓的人,但是當到了樓層後門一開,回頭再看女孩已經不見了,「顯然她很愛搭電梯」,Kathleen Maca說。

旅館內最有名的房間是501,屬於鬼新娘奧加(Audra the Ghost Bride)。1950年代時,據傳奧加一直在旅館等她的水手未婚夫回來,天天都會上尖塔遠眺,但某一天卻被告知船沉了。過沒幾天,絕望的奧加在尖塔上吊,之後一直就住在501房。

想會會奧加的人讓501房住客不斷,10月還特別搶手,一年前就得預約,才能親身體會燈自己開關、水龍頭也會隨機出水的感覺。Kathleen Maca說,有些住客在浴室裡拍照,但在鏡子與淋浴間門上看到的倒影卻不是他們,「也算是意外收穫吧」。

大廳上樓處也是個景點,因為地名由來的Bernardo de Galvez畫像就掛在這。但是如果沒有得到這位先生的許可就拍照的話,Bernardo de Galvez可會把自己的頭變成骷顱頭,但是眼睛還直溜溜地盯著人。