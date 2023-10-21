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蓋文斯頓島「鬼屋」 Grand Galvez旅館訂房要提早1年

編譯胡立宗／綜合報導
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

德州蓋文斯頓島（Galveston）是美國知名「鬼城」之一，但是鬼城裡最出名的是這間「鬼屋」，建於1911年，原名Hotel Galvez、現名Grand Galvez的旅館。「有鬼」的名氣之盛，特定房間的10月住房甚至得要一年前才訂得到。另外，「見鬼」導覽90分鐘收費30元，由全旅館最懂鬼的服務員Melissa Hall負責。

蓋文斯頓1900年經過超級暴風侵襲，因此當地商人為了想向外界宣傳、吸引觀光客回流，在1911年完成了Hotel Galvez。旅館目前的主人是來自達拉斯Mark Wyant，他2021年買下後改名Grand Galvez，據稱花了5000萬改裝。

為蓋文斯頓之鬼寫過兩本書的Kathleen Maca說，大家都想來Grand Galvez找鬼，但是真的撞鬼了又會急忙退房，退房之時還跟Melissa Hall大講特講。不過對Kathleen Maca她們來說，早就稀鬆平常了。

不過非常懂鬼的Kathleen Maca說，鬼一直都在的啦，因為這裡的鬼比誰都待得更久，大家都是過客，鬼才是主人。她的兩本書分別是2016年出版的「Ghosts of Galveston」，另一則是2021年專寫鬼屋的「A History of the Hotel Galvez」。

旅館最早的「住戶」是位修女Sister Katharine。1900年風災時，凱薩琳修女與孤兒院的小孩一起喪生，修女屍體被發現的地方就在現在的Grand Galvez附近，而孤兒院遺址現在已經變成當地的Walmart了。

Kathleen Maca說，自從旅館建成後，住客就不時聽到兒童嬉鬧、奔跑，現在是spa池的地方本來是糖果店、冰淇淋攤，因此不少住客都宣稱在做spa聽到一個小女孩說，「我要冰淇淋……」。

電梯裡的則是另一位年紀較大的女孩，身穿白色洋裝、頭髮用紫色飾帶綁起來。大家進電梯時，她就在那，因此每個人都以為她也是要上下樓的人，但是當到了樓層後門一開，回頭再看女孩已經不見了，「顯然她很愛搭電梯」，Kathleen Maca說。

旅館內最有名的房間是501，屬於鬼新娘奧加（Audra the Ghost Bride）。1950年代時，據傳奧加一直在旅館等她的水手未婚夫回來，天天都會上尖塔遠眺，但某一天卻被告知船沉了。過沒幾天，絕望的奧加在尖塔上吊，之後一直就住在501房。

想會會奧加的人讓501房住客不斷，10月還特別搶手，一年前就得預約，才能親身體會燈自己開關、水龍頭也會隨機出水的感覺。Kathleen Maca說，有些住客在浴室裡拍照，但在鏡子與淋浴間門上看到的倒影卻不是他們，「也算是意外收穫吧」。

大廳上樓處也是個景點，因為地名由來的Bernardo de Galvez畫像就掛在這。但是如果沒有得到這位先生的許可就拍照的話，Bernardo de Galvez可會把自己的頭變成骷顱頭，但是眼睛還直溜溜地盯著人。

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