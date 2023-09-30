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色情狂涉當街擄人 3天6女受驚

編譯林思牧／綜合報導
企圖綁架婦女的阿瑪巴庫達。（Bellaire市警局提供）
企圖綁架婦女的阿瑪巴庫達。（Bellaire市警局提供）

休士頓市中心只有幾哩的貝雷爾市（Bellaire），一名可能是色情狂的29歲男子，從9月19日至21日先後當街企圖擄走六名不同的年輕女性，消息傳出令當地婦女人人自危。

貝雷爾市警局局長羅培茲（Onesimo Lopez）指出，那三天之中警方接到六名女子的報案，指出她們在步行時，有一個疑似性變態的年輕男子開著車子尾隨在後，然後他找地方把車停下，打開車門下車後企圖跟她們搭訕，並邀請她們上他的車一起去吃飯或做些有趣的事。

這幾名女子設法脫身，其中有兩人差一點被嫌疑犯接近到可以抓住的距離。警方發現事發的地點有四個，都在貝雷爾的市界之內，警察調閱附近居民的門鈴錄像後，觀察出嫌疑犯開的那輛豐田Toyota Camry轎車的車牌。

21日早晨嫌犯試圖重施故技時，警方接到報案派員前往攔截。羅培茲指出，那個路段當時正在施工，出現交通嚴重停滯的現象，如果不是因為這個緣故，嫌疑犯可能又跑掉了。警方將那人逮捕後，查出他是29歲的阿瑪巴庫達(Amar Barkouda)。

警方查閱犯罪紀錄後又發現，幾周前巴庫達在休士頓西南區的「蘇格蘭宗教儀式共濟會中心」(Scottish Rite Masonic Center)，用一支螺絲起子(screwdriver)強迫兩人做人質，他遭逮捕後被控「以致命武器進行重度傷害」(aggravated assault with deadly weapon)的罪名，這次犯案前他是交保候傳的狀態。

休士頓 豐田 Toyota

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