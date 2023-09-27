我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

美福陽光長者活動中心10月8日開業義診

【休士頓訊】
美福陽光長者活動中心：盛大開業，健康義診日倒數！
美福陽光長者活動中心：盛大開業，健康義診日倒數！

美福陽光長者活動中心即將於10月8日（周日）上午11點舉行盛大的重新裝修後開幕典禮。這一特別時刻將伴隨一場精彩的健康義診日，為社區的長者提供專業的醫療服務，共同慶祝嶄新的起點。

美福陽光長者活動中心一直致力於為長者創造一個充滿活力、充滿陽光的生活環境。 為了更能滿足長者們的需求，我們經過精心的裝修，為中心賦予了全新的面貌，更新了家具和設施。這個煥然一新的環境將為長者提供更舒適、更愉悅的活動和社交場所。

在開幕典禮當天，主辦單位將舉辦健康義診日，為長者提供一系列專業的健康服務，包括但不限於：血糖檢測、血壓監測、心電圖檢測、靜脈曲張B超篩檢、乙型肝炎篩檢、糞便潛血檢查、最新疫苗注射、醫美諮詢、乳房照影、子宮頸膜片、診所預約、心血管疾病講座、老年疾病預防講座、健康保險、福利申請預約、不同年齡的健康保險選擇。

這些專業服務將有助於長者們維護身體健康、了解自身健康狀況，並獲得專業醫療建議。同時也安排了社交遊戲和娛樂節目，鼓勵長者積極參與，促進社交互動。 我們將提供小吃和水，並贈送小禮物。 我們堅信，健康是快樂生活的基礎，他們致力於為長者提供最佳的關懷和支持。

主辦單位邀請社區成員蒞臨美福陽光長者活動中心，一同分享這個特殊時刻，親自體驗中心嶄新的面貌，並了解中心的服務和承諾。 

開幕典禮之後的健康日活動於下午1點至4點在該中心內舉行。地址：6501 Westline Dr, Houston, TX 77036。如有任何疑問或需要進一步信息，請聯繫：832-998-9816。

檢測 保險 篩檢

上一則

美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市

下一則

北卡凱瑞入室盜竊 2華商受害

延伸閱讀

歡度中秋 美福陽光中心送長輩月餅

歡度中秋 美福陽光中心送長輩月餅
北美台灣人醫師協會 9.23辦年會 慶20年義診里程碑

北美台灣人醫師協會 9.23辦年會 慶20年義診里程碑
時尚的必備豔夏度假裝備！

時尚的必備豔夏度假裝備！
師大校友基金會 辦中醫義診、講座

師大校友基金會 辦中醫義診、講座

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
杜克大學名列2024年全美最佳大學第七名。(記者王明心／攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排第7

2023-09-20 02:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家