美福陽光長者活動中心10月8日開業義診

美福陽光長者活動中心：盛大開業，健康義診日倒數！

美福陽光長者活動中心即將於10月8日（周日）上午11點舉行盛大的重新裝修後開幕典禮。這一特別時刻將伴隨一場精彩的健康義診日，為社區的長者提供專業的醫療服務，共同慶祝嶄新的起點。

美福陽光長者活動中心一直致力於為長者創造一個充滿活力、充滿陽光的生活環境。 為了更能滿足長者們的需求，我們經過精心的裝修，為中心賦予了全新的面貌，更新了家具和設施。這個煥然一新的環境將為長者提供更舒適、更愉悅的活動和社交場所。

在開幕典禮當天，主辦單位將舉辦健康義診日，為長者提供一系列專業的健康服務，包括但不限於：血糖檢測 、血壓監測、心電圖檢測、靜脈曲張B超篩檢 、乙型肝炎篩檢、糞便潛血檢查、最新疫苗注射、醫美諮詢、乳房照影、子宮頸膜片、診所預約、心血管疾病講座、老年疾病預防講座、健康保險 、福利申請預約、不同年齡的健康保險選擇。

這些專業服務將有助於長者們維護身體健康、了解自身健康狀況，並獲得專業醫療建議。同時也安排了社交遊戲和娛樂節目，鼓勵長者積極參與，促進社交互動。 我們將提供小吃和水，並贈送小禮物。 我們堅信，健康是快樂生活的基礎，他們致力於為長者提供最佳的關懷和支持。

主辦單位邀請社區成員蒞臨美福陽光長者活動中心，一同分享這個特殊時刻，親自體驗中心嶄新的面貌，並了解中心的服務和承諾。

開幕典禮之後的健康日活動於下午1點至4點在該中心內舉行。地址：6501 Westline Dr, Houston, TX 77036。如有任何疑問或需要進一步信息，請聯繫：832-998-9816。