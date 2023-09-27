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快餐店員朝顧客開槍 遭求償25萬

編譯林思牧／綜合報導
德州休士頓一家「盒中傑克」的員工，竟向得來速點餐人開槍。（休士頓警局／ABC13電視台）
德州休士頓一家「盒中傑克」的員工，竟向得來速點餐人開槍。（休士頓警局／ABC13電視台）

休士頓布希國際機場附近的一家「盒中傑克」(Jack in the Box)快餐店，2021年發生一起店員向得來速顧客開槍的駭人事件，被當成標靶的那對夫妻雇請律師於25日(周一)向法院提出民事訴訟，要求盒中傑克總公司與那位店員賠償至少25萬元。

拉莫斯夫婦(Ramos Family)雇請卡利南(Randall Kallinen)律師提出訴訟，而因為這件訴訟，2021年3月發生的槍擊視頻曝光。來自佛羅里達州的拉莫斯夫婦到達休士頓機場以後，搭乘一輛紅色大休旅車，拉莫斯先生開車，他的孕妻坐在右邊乘客座上，當時六歲的女兒坐在後座。

拉莫斯先生用手機給女兒點了一份「2號套餐」(Combo #2)，包括一個奶油傑克(Buttery Jack)漢堡，一份薯條(French Fries)和一杯汽水。盒中傑克的螺旋薯條(Curly Fries)十分出名，他把普通薯條升級成螺旋薯條，這份套餐的稅前價是12.99元。

當西語裔的拉莫斯一家到達位於JFK大道的這間分店時，得來速的店員交給他們一包食物，但拉莫斯先生發現裡面沒有螺旋薯條，開始向窗口裡的店員力爭。從卡利南律師提出的視頻上，可以看到非洲裔店員福特(Aloneia Ford)開始顯得不耐煩，她離開窗口轉身拔出配在腰間的一把銀色小手槍，左手拉槍機把子彈推進槍膛。

這時拉莫斯先生正跟另一位店員爭論，福特抓起一把冰塊丟向車窗開口，接著她拿槍指著拉莫斯先生。拉莫斯先生眼看苗頭不對，把油門踩到底脫逃。警方調查時發現福特開了兩槍，子彈沒有擊中人或車。

福特後來被控「以致命武器進行重傷害」(Aggravated Assault with a Deadly Weapon)的罪名，檢方為了跟她達成認罪協議，同意把罪名降到較輕的「致命行為」(Deadly Conduct)。福特認罪後被輕判一年緩刑(Deferred Adjudication)，到今年6月她已服刑完畢。

這件索賠案在事隔兩年半之後才提出，原告是否可以得到任何金額，外界尚不清楚，但法律專家表示即使有賠償，金額也會相當少。

休士頓 休旅 佛羅里達州

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