武術世錦賽300人太極秀 徵表演者

第15屆太極拳表演盛況。

即將於今年11月16日在福和市舉行的「第16屆恆源祥世界武術錦標賽」，計畫在開幕式中安排一場300人、24式太極拳表演，正召募表演者。

這場表演將由世界級太極冠軍陳思坦、高佳敏、鄒雲建領練，由上百位太極愛好者身著白色太極服和白色練功鞋，一齊配合音樂表演。開幕式在晚間7時（美國中部時間）在達福會議中心舉行。

第16屆恆源祥世界武術錦標賽將於11月16日至20日進行五天。這個兩年一度的全球性賽事將吸引來自80多個國家和地區的600-800名頂級選手和隨行人員，預計將有2至3萬名現場觀眾。世界武術錦標賽（WWC）由國際武術聯合會（IWUF）主辦，是該運動中的最高競技水平的賽事。

本屆世錦賽由美國武術聯合會（USAWKF）承辦，由第16屆世錦賽組委會（WWC16 Administration, Inc）組織，這是近30年來世錦賽首次重返美國。上一次這個國際性運動盛事在美國舉行是1995年在馬里蘭州 巴爾的摩。這次在德州 的比賽將聚焦在來自亞洲、歐洲、非洲、泛美洲和大洋洲的世界頂級運動員 。從剛柔並濟的劍術，到行雲流水的太極拳，再到激烈的全接觸散打，世界頂級冠軍們將在比賽中展示各種武術項目的獨特魅力。

本屆賽事名師包括：

陳思坦：第二屆和第四屆世界武術錦標賽男子太極拳冠軍，共獲得32枚金牌，被譽為「太極王子」，國際教材42式太極拳錄影示範者。

高佳敏：第一屆世界武術錦標賽女子太極拳冠軍，32面金牌，被譽為「太極女皇、太極女神」。中國武術十大武星、中國武術十大運動員、國際教材42式太極劍錄影示範者。

鄒雲建：第五屆世界武術錦標賽太極拳冠軍、世界大運會美國武術國家隊教練，為美國培養了一批優秀青少年太極冠軍；國際級裁判。