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慶祝雙十國慶 僑社組團返台

記者封昌明／休士頓報導
蕭伊芳（右五）、王盈蓉（左四）、楊崇肯（右四巷）共同為返國致敬團授旗。 （記者封昌明／攝影）
蕭伊芳（右五）、王盈蓉（左四）、楊崇肯（右四巷）共同為返國致敬團授旗。 （記者封昌明／攝影）

中華民國112年國慶籌備會首秀「返國致敬團」9月9日在僑教中心登場，團長賴李迎霞擔綱，她是華僑救國聯合會總會美南辦事處主任，今年她是第六次率團返國，熱愛中華民國的心從不落人後，駐休士頓台北經文處處長蕭伊芳、僑教中心主任王盈蓉、國慶籌備會主委楊崇肯等共同舉行授旗典禮，期盼她高舉中華民國國旗返抵國門。

第6次率團返國的賴李迎霞表示，她們將在10月7日到僑委會報到時，會有多位休士頓僑教中心的前主任前來迎接，包括呂元榮副委員長、前僑教教中心主任王偉讚和尤正才，令團員們感到興奮。  

今年返國致敬團的重頭戲，是10月8日僑委會特地安排的四海同心聯歡會，這次該活動首次選在台南空軍基地舉行， 僑委會用心良苦，將提供十輛遊覽車免費載運歸國僑胞們從僑委會出發，一路經過桃園、新竹、台中、彰化等地，讓僑胞賞到半個寶島的美麗風景。

10月10日國慶日當天早上7點全員都去參加總統府前廣場的升旗典禮，大家都很期待在自己的國土上齊唱中華民國國歌，高聲祝福國運昌隆，12日團員們會到國軍英雄館参加僑聯總會舉辦的華僑節大會，大家都將穿國旗裝去參加此一盛會， 馬英九前總統也會出席，並且親切地和僑胞們握手問候。13日團員們會去林口參觀長庚養生文化村，希望能為海外僑胞們提供理想的養老選擇。

蕭伊芳（左）、賴李迎霞合影。（記者封昌明／攝影）
蕭伊芳（左）、賴李迎霞合影。（記者封昌明／攝影）
休士頓僑社組團返台參加雙十國慶。（記者封昌明／攝影）
休士頓僑社組團返台參加雙十國慶。（記者封昌明／攝影）

中華民國 休士頓 馬英九

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