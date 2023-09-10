華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街 日報近日公布2024年最佳大專院校排名，但德州 只有德州農工大學（Texas A&M University）與萊斯大學（Rice University）擠進前百大。第一名為普林斯頓大學、加權分數為91.6，德州農工排名第38，萊斯大學第64。不過奧斯汀德州大學沒有進入百大，只有第118名倒是出乎意料。

整體來說，共有20所德州的院校進入華爾街日報的400強名單，包括聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）排名第158，Texas Woman's University第204名。

山姆休士頓 州立大學（Sam Houston State University）排名第206，休士頓大學（University of Houston）排名第208 ，休士頓大學城中校區（Downtown）第224名，貝勒大學（Baylor University）第331名。

華爾街日報與研究團體College Pulse及數據統計業者Statista合作，對全美400所大專院校進行評比，從預期薪資、就學時間、教學品質到校園多元性逐一比對，最後依總分進行排名。

關鍵的變數包括，與類似院校畢業生之間的薪資差異，與就讀該院校後與同類院校畢業生的薪資差異，因此排名方式偏重於畢業生就業後的發展。排名的重要變數也包括還清學費的年數，以及與同類院校相比的畢業率。次要因素則是學生對學習環境、種族、社經多元的滿意程度。