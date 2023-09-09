高溫德州 進入電力緊急狀態

聯邦能源部(US Energy Department)部長格蘭霍姆。（美聯社）

德州 又受破紀錄大熱浪侵襲，以致聯邦能源部於7日(周四)晚間宣布德州進入電力緊急狀態 ，另外，6日發布的消息指出，虛擬貨幣 開礦業者「暴動平台」(Riot Platforms)因為配合節電措施，8月份從德州政府得到3170萬元。

今年春末與夏季，美國多數地區出現破紀錄的熱浪，其中又以德州的情況最嚴峻。聯邦能源部(US Energy Department)部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)7日指出，德州因為供電與配電的各種因素，從7日晚間到9日清晨之間會出現電力短缺的問題，因此該部對德州宣告進入能源緊急狀態(energy emergency)。

在這種狀態下，發電廠可以暫時不受汙染限制(pollution limits)的管束，發出更多的電來應付需求。7日達拉斯的最高溫是107度，打破了2012年創下的104度。聖安東尼奧進入9月以後，每一天的日間最高溫都至少有100度。不過到目前為止，德州電力可靠性委員會ERCOT都還沒有實施過輪流停電措施。

對虛擬貨幣開礦業者而言，德州的企業政策與能源成本最有利於開礦，業者用動輒千萬台的電腦來採礦，消耗的能源極為可觀，ERCOT為了鼓勵業者在電力需求超高時段節約用電，給這些業者「能源信用額」(energy credit)，暴動平台6日發布的消息指出，該公司因為節約用電，8月份從ERCOT獲得3170萬的能源信用額，公司在採礦方面得到的虛擬貨幣價值則是1000萬元左右。

暴動平台的執行長傑森雷斯(Jason Les)指出，公司在能源方面的運用，使德州的電力供需得以平衡。從外人的觀點來看，這明明是占了便宜又賣乖的說法，用大批電腦耗用能源來開採虛擬貨幣，根本是投機的生意，對社會並沒有實質的貢獻。

暴動平台是股票公開上市的公司，2022年的營業額(revenue)是2億5920萬元，虧損(loss)卻超過5億元。在上一季中，營業額為7670萬元，虧損額為2700萬元。