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買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

編譯胡立宗／綜合報導

2014年Pengyu Cheng與妻子Heidi Yu因為工作搬進加州，最早住在聖荷西，後來搬到舊金山，但2023年的現在，他們住在奧斯汀，不用付3100元的高房租，還能買下3300平方呎的兩層樓房。

他們告訴商業媒體Insider，在舊金山的日子，無時無刻都在「求上進」，奧斯汀的日子才是真正在生活，所以除非工作必要，他們不會再搬回加州了。

兩人離開加州的轉捩點是在2021年的新冠期間，舊金山的一切活動都取消了，他們倆個只能困居家中，就算兩個人收入都不低，但還是買不起房子，因為房價增幅永遠大於加薪速度。最後他們在遠距工作的前提下，搬離了灣區，選擇搬到也有朋友的奧斯汀。在2021年買下新房，兩層樓的五房、三套半衛浴，價格是82萬5000元。

他們離開加州的最大原因是生活開銷太大，還有遊民問題，住在舊金山一點都不自在。但是搬進新家的那一天，附近的家家戶戶都來歡迎，讓他們覺得就像身處社區中的社區。而且周圍非常安全，公園綠地、採買購物也都方便，因為覺得此處可以長住，因此兒子在2022年誕生。他們說，身在舊金山，周圍的人每天都在談升遷、創業，但在奧斯汀，雖然工作還是重要，但不會一天到晚都在談工作。

舊金山 加州 灣區

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