教學新挑戰 難辨AI作業抄襲

學生們利用ChatGPT等人工智能抄襲寫作業，老師很難破。（Unsplash.com)

去年11月誕生的ChatGPT 及近幾年如雨後春筍出現的交互AI 應用，其對民眾的生活影響逐漸顯現。在學校裡，老師們已經不得不正視AI對教育的衝擊，首先就是學生們利用ChatGPT等人工智能 ，抄襲寫作業。

AI作弊寫作業危機已出現

南加州一所高中英語老師莫瑞諾（Joshua Moreno）在今年一次審核作業中，發現了一篇堪稱「完美」的論文，他立刻判斷這是學生用AI工具寫的。並非人工智能的作品完美無瑕，而是該篇論文與該學生以往的論文風格大大不同。莫瑞諾說，一個人的文章就是他思路的體現，寫作習慣不會在短時間內大變。

在去年底ChatGPT剛剛問世時，莫瑞諾（Joshua Moreno）就預感到這將對教育領域產生衝擊，卻沒想到衝擊來得如此之快。事後，莫瑞諾與那名學生進行了談話，沒有責備那名學生，而是詢問他是否寫課業遇到了什麼困難。

AI檢測工具無用 老師自有辦法

ChatGPT等互動AI工具的產生，讓老師們不得不「嚴陣以待」。另一名英文老師愛德肯（Alastair Aitken）說，AI寫出的文字，讀起來與人類寫的文字完全沒區別。如果是新生，老師對其過去寫作風格不了解的話，提交用ChatGPT寫的論文，老師會完全察覺不出來。

而目前市面上偵測AI寫作的工具，「完全沒用」。他舉例說，如果英語不好的華裔學生，先將中文用谷歌翻譯成英文，這種英文是可以被偵測出來的。但是如果是ChatGPT寫出的英文，反饋將是：「百分百人類創作。」

ChatGPT深知可以改變寫作語調，模擬出不同性格人的作品，甚至連人類寫作可能會犯的錯誤都可以模擬。此外，人工智能還會製造出「假象」，能「迎合人類」的目的。

為了讓學生們養成批判思考、寫作的習慣，並為了防止學生使用ChatGPT作弊寫論文，阿罕布拉高中英語老師們，在每學期開學第一件事，就是讓學生用筆在紙上寫某主題論文的思路，並手寫完成論文作業。

如何將AI為教學所用？

人工智能給教育帶來挑戰，也帶來機遇。莫瑞諾說，「下一步要思考的是如何將AI融入教學中。」為了指引學生在寫作中正確使用AI，他參照了美國「現代語言聯合會」推出的AI使用指南，他認為AI是編寫紀錄文檔（documentation）的好工具。AI可以作為「跳板」，學生從這裡出發，用於自己的創作，而不是讓人工智能來創作。

愛德肯則在課堂上為學生演示AI在寫作中不可取的使用過程，他認為AI可以很好地幫助學生修正寫作。愛德肯說，有時老師沒有時間或精力一一挑出學生寫作的思路問題。學生將寫好的文章放入ChatGPT，讓其給出修改意見，愛德肯說，這些修改意見還很在理。