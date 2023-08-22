11歲女孩遭姦殺 18歲瓜國嫌犯被捕

涉殺害女童的羅德里格斯。（巴沙迪那市警局網頁）

休士頓 近郊帕沙迪那市(Pasadena)11歲女孩遭人姦殺，警方19日(周六)宣布破案，18歲的嫌犯作案後逃到路易斯安那州的什里夫波特 (Shreveport)，他已被控一級謀殺罪(capital murder)，近日內會被引渡回哈里斯縣候審。

8月12日(周六)上午9時多，瑪利亞岡薩雷茲(Maria Gonzalez)的父親去上班以後，她聽到有人敲門心中害怕，她給父親送簡訊，父親叫她不要去開門，這是父女之間最後一次聯絡，後來父親幾次打電話給瑪利亞，但手機都沒人接聽。瑪利亞的父親下午回到家，在女兒的床底下發現屍體後報警，警方調查後指出瑪利亞是被姦殺的。

調查人員在瑪利亞與父親的公寓單位中發現一把鑰匙，這把鑰匙後來被確認是他們隔壁鄰居門鎖的鑰匙，警方開始針對那間公寓的三名住客調查，並在18日(周五)宣布18歲的璜卡羅斯賈西 亞羅德里格斯(Juan Carlos Garcia Rodriguez)是嫌犯，他和死者一家人一樣來自瓜地馬拉(Guatemala)。

羅德里格斯大約一個月前才剛搬進隔壁的單位，警方沒有說明他是如何進入瑪利亞的單位，但他顯然在作案過程中把自己的鑰匙掉在現場，給了警方破案的線索。案發後兩天羅德里格斯離開公寓消失無蹤，警方上周五發布通緝令，路州什里夫波特市警局隨即在次日逮捕到嫌犯，媒體取得的照片中，他是一個身材高壯的長髮年輕人。

帕沙迪那市警局局長布魯格(Josh Bruegger)指出，案發當天警方給那棟公寓的幾乎所有男性住戶都採了DNA樣本，找到真兇只是早晚的事，但那支鑰匙讓案情快速進展，前後一個星期就破案。