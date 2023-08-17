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3獵人掉入毒氣水井喪命

編譯林思牧／綜合報導
佛羅里達州女子馬汀內茲在德州狩獵時不幸喪命。(Bastrop County縣警局)
佛羅里達州女子馬汀內茲在德州狩獵時不幸喪命。(Bastrop County縣警局)

位於奧斯汀東邊約30哩的艾爾根市(Elgin)，三名來自佛羅里達州的獵人，深夜裡帶著幾隻獵狗在與玉米田裡獵野豬，其中一隻獵狗掉進蓄水池以後，這兩男一女下水救狗，卻沒想到池裡有高濃度的硫化氫，狗和三位獵人都喪命在蓄水池中，玉米田的主人可能要負責任。

艾爾根市位於巴斯措普縣(Bastrop County)，縣警局局長莫里斯庫克(Maurice Cook)在記者會上指出，警方在9日(周三)凌晨1時2分接到911電話報案，打電話的是奧斯汀郊區圓石市(Round Rock)的居民，他帶領三名來自佛州的獵人在玉米田裡打獵，不料意外瞬間發生，一隻狗和三位獵人困在蓄水池中。

這種稱為cistern的蓄水池不是一片池塘，而是像水井一樣的蓄水池，這座蓄水井的水面離地面約有8呎。庫克指出，打電話報警的是狩獵嚮導(hunting guide)，他和玉米田的主人商議出合同，讓這三位獵人在他的農莊上獵野豬，由於野豬是晝伏夜出的動物，因此打獵是在半夜裡進行。

四人開著卡車在農莊上尋覓野豬時，一隻獵狗突然從卡車裡跳出往一個方向狂奔，但獵人隨即聽到狗的一聲慘叫，下車用手電筒一看，狗掉進蓄水井中，狗主人愛狗心切馬上跳進井裡，但因為水面離地面太遠，他不但沒能把狗弄上地面，他自己也爬不出來。

另外兩名獵人是一男一女，他們脫掉鞋子和部分衣服也跳進井中企圖相救，但他們也被困在井中。這時嚮導打電話報警，急救人員勘查蓄水井時發現三人與狗都已無動靜，偵測空氣品質時發現井中有高濃度的硫化氫(hydrogen sulfide)，這種毒氣低濃度時會讓人眼睛、鼻腔與喉嚨刺痛，高濃度則會讓人呼吸窘迫、頭疼，若不離開可以致死。

警方公布了幾張受害人的照片，45歲的貝尼特茲(Noel Vigil Benitez)是與他的漂亮獵狗合照，26歲的馬汀內茲(Denise Martinez)是淺膚色的西裔美女，另外一人是37歲的賈西亞(Delvys Garcia)。庫克警長指出，如果不是因為井中有毒氣，這三人應該不致喪命。這種水井應該要加蓋，如今出了這宗三人命案，農莊主人可能要負責。

來自佛羅里達州45歲的貝尼特茲，在德州狩獵時不幸喪命。(Bastrop Coun...
來自佛羅里達州45歲的貝尼特茲，在德州狩獵時不幸喪命。(Bastrop County縣警局)

庫克 佛州 賈西

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