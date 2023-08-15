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前白宮醫師 幫人急救反遭拘捕

編譯林思牧／綜合報導
前白宮醫師朗尼傑克森救人，卻被警方壓制在地。(Getty Images)
前白宮醫師朗尼傑克森救人，卻被警方壓制在地。(Getty Images)

上周末在北德州鍋柄區(Texas Panhandle)第一大城阿瑪瑞洛舉行的牛仔秀(Rodeo Show)上出現騷亂場面，幾位警察把一名長相穿著都很體面的白人男子，壓倒在水泥地上戴上手銬，當警方發現他真的是一位醫生而且是在行善助人時，馬上將他開釋並向他道歉，他就是川普白宮醫師朗尼傑克森(Ronny Jackson)，現在身為國會議員。

卡森縣(Carson County)縣警局局長譚泰瑞(Tam Terry)指出，7月29日(周六)晚間的那場牛仔秀與音樂會上，一位護士帶著她15歲的親戚去觀賞，後來那位女孩的癲癇症發作(seizure)，護士開始給那位女孩急救，有人向周圍的觀眾詢問是否有醫生在場。

傑克森是科班出身的急診室醫生(emergency room physician)，他上前問那位護士要不要他幫忙，護士很樂意的讓傑克森給女孩進行醫療急救。當時的場面相當混亂，牛仔秀本來就是很喧鬧的活動，加上這場突發事件更是平靜不下來。

突然幾位警察出現，喝令大家往後退，他們看到傑克森在碰觸那位女孩，上前抓住他的襯衫，把他面朝下的按在水泥地上給他戴上手銬。那位護士連忙跟警察解釋，傑克森也出示了他的證件，警察發現是自己搞出來的烏龍事件，隨即跟傑克森道歉並把手銬解開，女孩隨即被送到醫院診治。

傑克森醫師曾在小布希政府、歐巴馬政府和川普政府時期擔任白宮醫師，堪稱三朝元老，COVID-19疫情爆發以後，川普請他擔任總統醫療事務顧問，但當時就有人向媒體投訴，傑克森在上班時間有時會喝酒，他因而成為有爭議性的人物。

2020年川普競選連任總統時，傑克森出馬競選德州國會眾議員成功，去年11月他再度當選。這次的事件之後，傑克森議員的辦公室發布的書面聲明中說道：傑克森在整場牛仔秀與音樂會上都沒有喝酒，不知背景的人覺得這話有點突兀，但如果曉得他的歷史，就知道為什麼他們要先撇清，傑克森是目前國會議員中對川普最死忠者之一。

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