抓到小偷反遭開槍 車主擊斃竊車賊

偷車賊開槍，遭車主擊斃。（KENS電視台畫面）

德州 一位車主在購物商場車子失竊，他的車上有追蹤器，他發現車子還在商場另一邊的停車場上，當他拔槍下令偷車賊下車時，偷車賊反而先向他開槍，車主還擊時將偷車賊當場擊斃，偷車賊的兄弟到現場時所說的一番話，讓人對當今是非黑白不分的世道搖頭嘆息。

為了這件槍擊命案，聖安東尼奧市警局局長麥克馬努斯（William McManus）親自主持記者會，他指出上月27日下午快1點的時候，在南公園購物商場（South Park Mall）購物的男子，在停車場上找不到自己的車子，他用手機查看追蹤貼所顯示的位置，發現車子還沒離開商場，是在購物中心另一端的停車場上。

南公園購物中心是在35號州際高速公路旁的大商場，這名男子打電話報警以後，自己走到商場另一面並且看到車子，一名男子坐在駕駛座上，一名女子坐在右邊的乘客座上。車主拔出槍下令車上兩人下車，結果偷車賊竟然先開槍並擊中車主，車主開槍還擊時將偷車賊當場擊斃，車上的女乘客身上也中彈。

麥克馬努斯局長向大眾表示，雖然他認為車主應該等警察來到讓警察處理，但這明顯的是自衛開槍，警方不會對車主提出控罪。警方沒有公布涉案三人的身分，車主經急救後已無大礙，那名女子則性命垂危。

當KENS電視台到場採訪的時候，荷西賈西 亞（Jose Garcia）憤怒的指責車主，他表示被開槍打死的偷車賊是他的兄弟。他義正嚴詞的說，不論是多貴的車，都比不上人命值錢，如今他的兄弟成為槍殺案的「受害者」（victim），他們的母親尤其傷痛欲絕，指這位車主是謀殺者，但警方卻說不會對他控罪。

貝爾縣前任地區檢察官 拉胡德（Nico LaHood）現在是刑案辯護律師，他向媒體解釋法律：德州州法規定人民有防止財物遭竊的權利，你可以用某種實體力量來防盜，也可以展示武器來防止盜竊的發生。在這個事件上，偷車賊竟然先下手為強，這時財物的主人就可以使用致命武力（deadly force），這絕對是法律賦予的權利。

但拉胡德又說，車主雖然有權利去制止盜竊，但那並不代表每個人都應該那樣做，但他能理解車主這樣做的理由，如今很多罪犯把侵犯別人當成家常便飯，警察機關的處理方式又遠不濟急，讓人民覺得冒生命危險制止罪犯也值得。