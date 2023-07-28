趙辜懐箴8月6日中美寺演講

趙辜懐箴佛光山中美寺，以《不忘初心─學佛與行佛》演講。 （覺法法師提供）

國際佛光會休士頓 協會8月6日下午1時30分，邀請國際佛光會檀講師趙辜懐箴於佛光山中美寺，以《不忘初心─學佛與行佛》講演與大眾結法緣。

趙辜懷箴督導很早之前就在家人的耳濡目染下接觸佛教，1995年加入國際佛光會休士頓協會，認識了一生為弘揚人間佛教而努力的慈悲長者—佛光山開山祖師星雲大師 。她說，從星雲大師身上讓她學到怎麼讓自己變得更慈悲、更為別人設身處地著想，大師說「學佛」要「行佛」，行佛的慈悲、喜捨、無我、忍耐、平等。要將所學佛法實踐在生活中，才能學得透徹、學得好。

2009年接下休士頓協會會長職務，以佛法為根基策劃成立「中美文化講壇」，藉由中西文化交流，時事財經、教育 文化、音樂藝術、醫療新知、佛學人生等各方面，邀請各界頂尖人士分享人生智慧。超越宗教、種族、語言的中美文化講壇，利益社會普羅大眾，體現了星雲大師以教育和文化藝術弘揚佛法的理念。

趙辜懷箴從佛法中體悟人生、了解生命本質，她希望接引更多人認識佛教、體會佛法。我們誠摯邀請您與眾善知識一同來佛光山中美寺聆聽趙辜懷箴在修行佛法上，如何解行並重的菩薩道體證。

演講會地點：佛光山中美寺，12550 Jebbia Lane, Stafford, TX 77477，(281)495-3100。

不忘初心─學佛與行佛講座線上連結： Zoom Meeting，https://zoom.us/j/94987215666?pwd=MHJFWDZ2Tllwc2NCcmU3NEhHYUQ0dz09，Meeting ID: 949 8721 5666，Passcode: 20230806。