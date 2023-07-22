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體驗虛擬子彈列車 休城新互動展探索亞洲5國

編譯林思牧／綜合報導
亞洲協會德州分會的永久性互動展覽，對大眾開放。 (Asia Society Texas網頁)
亞洲協會德州分會的永久性互動展覽，對大眾開放。 (Asia Society Texas網頁)

位於休士頓的「亞洲協會德克薩斯分會」（Asia Society Texas）本周末舉行新互動展覽的揭幕大典，這是極適合全家同遊的地方，而且這個周末是不用付費就可以進入。

這項耗資460萬元的永久性互動展覽（permanent and interactive exhibition）21日起開放給公眾參觀，觀眾可以搭上虛擬子彈列車（virtual bullet train）進行「亞洲探索」（Explore Asia），不用離開休士頓就可以欣賞五個亞洲不同國家的景象：中國、印度、日本、南韓與越南。除了可以欣賞這些國家的藝術與文化之外，各種當地飲食也是重點，而且還指出在休士頓的什麼地方可以品嘗到這些美食妙飲。

盛大開幕周末（Grand Opening Weekend）免費招待來賓，本周末還安排了舞獅（Lion Dances）之類的亞洲民俗活動。德克薩斯亞洲協會地址是1370 Southmore Blvd. Houston, TX 77004，參觀時間是每周三至周日上午10時至下午5時。

本周末過後，每位來賓的入場費是15元，亞洲協會會員與年齡不滿六歲的兒童免費。另外，德州亞洲協會裡還附設「爪哇岩漿咖啡屋」（Java Lava Cafe），有美味的飲料和香噴噴的烘焙品供遊客選購。

休士頓 越南 德州

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