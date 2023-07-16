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迎毀滅性熱浪…新法卻禁給「喝水歇息」時間 建築工批德州政策殺人

中央社／休士頓15日綜合外電報導
共和黨籍州長德州州長艾伯特最近簽署一條新法，這條新法廢除奧斯汀和達拉斯等城市原本強制要求給予建築工人「喝水歇息」時間。圖於德州休士頓，一名建築工人在熱浪中搭建壁板。（Getty Images）
共和黨籍州長德州州長艾伯特最近簽署一條新法，這條新法廢除奧斯汀和達拉斯等城市原本強制要求給予建築工人「喝水歇息」時間。圖於德州休士頓，一名建築工人在熱浪中搭建壁板。（Getty Images）

阿爾瓦雷茲（Maynor Alvarez）坐在鷹架上粉刷一面巨大的外牆時，手臂和腿抽筋，而且想嘔吐。他很想下來，但監工的命令沒得商量：「繼續刷下去」。

法新社報導，席捲美國南部許多地區近1個月的毀滅性熱浪，對建築工人而言傷害特別大，因為他們經常暴露在超過攝氏41度（華氏105.8度）的高溫

該地區本週末可能打破更多高溫紀錄。

42歲的阿爾瓦雷茲昨天在休士頓市政廳（Houston City Hall）外對一群同事說：「我中暑好幾次了，你知道那是什麼感覺嗎？腿部和手臂抽筋、頭痛、想嘔吐、心跳加速。」

「我跟下面的監工抱怨，他只是叫我繼續做，但我還是下來了，因為我受不了…那時要是再待5分鐘，現在我就不會在這裡講這件事了。」

工人們在市政廳外抗議共和黨籍州長德州州長艾伯特（Greg Abbott）最近簽署的法律，這條新法廢除奧斯汀（Austin）和達拉斯（Dallas）等城市原本強制要求給予建築工人「喝水歇息」時間的法律。

這條2127號新法將於9月生效。

這項措施得到了德州共和黨立法機構和州長的批准，表面上是為了防止市郡法律與州法牴觸，實際上也削弱了地方當局的權力。

對於阿爾瓦雷斯來說，其影響顯而易見，他說，「這是1條殺人的法律」。

德州 共和黨 高溫

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