警車送保養 被車商員工開去車聚

休士頓郊區湯博爾市(Tomball)的公園路雪佛蘭(Parkway Chevrolet)汽車經銷商，一名24歲的恣意不法員工把送來保養的警車開出去「做甜甜圈」(doing donuts)，視頻在社群媒體上出現後他被警方詢問，他不但承認犯行，還供出以前已經做過同樣的事。

哈里斯縣警局指出，6月中旬一輛雪佛蘭太浩型(Chevy Tahoe)休旅 車被送到該經銷商做保養，維修工作完成後，員工提瑪里歐(Santi Timario)把車從修車區(garage)開到完成區，但他沒有把鑰匙歸還給鑰匙保管處。那天他下班之前，他先去把那輛警車從完成區又開到等候區，彷彿那輛車還有待保養。

他去打卡下班後換上自己的衣服，然後把那輛警車開走了。那天晚上，他把車開到他朋友舉辦的「車聚」(car meet)活動上，把閃燈和警笛打開，在停車場上做甜甜圈打轉，那是當晚最搶眼的車子之一，有人拍了視頻後放上網路。

車聚是美國當今社會的幾大歪風之一，籌辦者在社交媒體上宣傳後，一大群人同時開著車子到指定的停車場或十字路交會口，把整個地方佔據，不管其他人的行車權利。在西語裔青年人之中，這種活動大受歡迎，附近居民會出來看熱鬧，籌辦人會得到汽車業者的獎金，這是風潮越來越盛的原因。提瑪里歐把場面搞得火熱，當然也得到金錢酬勞。

警方約談提瑪里歐時，他完全不避諱地承認此事，還供出他曾經把沃勒縣(Waller County)警察 局的警車也開出去做車聚，但是他強調他從來沒有假扮過警察，他還在手機上把自己拿兩輛警車做甜甜圈的視頻放給警察觀賞，警察將他逮捕送進哈里斯憲拘留所 關押。

警方最後給他提控「未經允許使用他人車輛」的罪名，他同意不抗辯，於是警方給他兩年緩刑(deferred adjudication)、40個小時社區服務(community service)的懲罰。許多居民覺得，警方一再聲明要嚴厲打擊做車聚的行為，卻給偷開警車做車聚的人如此輕微的懲罰，這何以警惕效尤？但提馬里歐的雇主知悉事件後已將他解雇，這種恣意不法的員工如果留用，知悉情況的市民肯定不敢來這裡買車、修車。