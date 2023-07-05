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留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

編譯林思牧、胡立宗／即時報導
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

2015年3月休士頓北區一位17歲少年失蹤，8年後警方通知他的家人他已被尋獲，但生理與心理狀況都非常差，警方和他的家人都希望知道他這些年來是怎樣度過的，但這是一起離奇失蹤案，因為附近鄰居受訪時說，少年一直都在。

根據紐約郵報的報導，2015年3月6日傍晚6點半左右，魯迪法利亞斯（Rudy Farias）帶著他的兩隻狗外出散步卻久久沒有回家，家人只好向警方報失蹤人口。那兩隻狗此後自己找到路回家，但魯迪就此杳無音訊。

家人曾雇請私家偵探帕拉岱斯（Brenda Paradise）找尋，但一無所獲。魯迪失蹤前不久，他的哥哥剛在摩托車車禍中死亡，因為魯迪本來就患有憂鬱症（depression）、焦慮症（anxiety）和創傷後壓力障礙症（PTSD），還曾經企圖自殺，家人認為他可能因承受不了哥哥死亡帶來的內心傷痛而尋短。經過幾個月毫無音訊，這件失蹤人口案逐漸被人淡忘。

日前有善心人在休士頓一間教堂前看到一名倒臥在地的年輕男子，他的身上有許多傷口和瘀青，頭髮上有血跡，善心人打911電話報警，救護車把傷者送到醫院急救，警方發現這位傷者就是八年前失蹤的魯迪，遂通知他的家人。

但警方認為這個案件有許多疑點，他們希望找出當初他失蹤的原因，被人誘拐是調查方向之一。魯迪的母親很高興魯迪回到身邊，但她曾說過魯迪對陌生人很恐懼，很難交到朋友。魯迪的母親很想知道魯迪這八年是如何熬過來的。

不過，附近鄰居接受KTRK採訪時驚訝地說，魯迪一直都在啊，怎會被通報失蹤。鄰居Kisha Ross說，他和媽媽一直都一起住啊，而且魯迪還經常跑到她家跟兒子、女兒、姪子一起。姪子Broderick Conley則說，他們和魯迪經常一起消磨時間，跟他一起真的很歡樂。

另一名要求匿名的鄰居則說，他知道魯迪和媽媽一起生活了好幾年，但不懂為何魯迪會變成失蹤人口。不過魯迪的媽媽受訪時不願攝影機拍攝，只拿出照片，說這才是跟她一起住的「青年」，事實上是她的姪子，不是魯迪，但是鄰居都說不認識照片上的人。

休士頓 憂鬱症

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