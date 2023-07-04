我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

西南區管委會辦國慶煙火園遊會

記者封昌明／休士頓報導
休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會2日盛大登場，哈里斯縣第四區區長Lesley Briones特別到場，並與西南管理區主席李雄（左一）等工作人員合影。 （記者封昌明／攝影）
休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會2日盛大登場，哈里斯縣第四區區長Lesley Briones特別到場，並與西南管理區主席李雄（左一）等工作人員合影。 （記者封昌明／攝影）

休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會「Liberty Fest」7月2日在PlazAmericas盛大登場，雖然下了一場大雨，人群四處奔散，但暑氣全消，雨停後人潮逐漸回籠。西南區管委會主席李雄表示，今年的人潮更盛於往年，讓主辦單位信心十足，明年將繼續主辦。

今年的園遊會現場提供各式食物及清涼飲料，同時有多元文化的童玩藝品和來自不同民族的表演，更有文化科技活動資訊，社區警察、騎警及警用設備展示，醫療保健站及最受家庭歡迎的兒童專區，晚間還有國慶煙火壓軸，社區民眾在傍晚時分陸續湧入，扶老攜幼，椅子板凳全出籠，闔家一起觀賞精彩的煙火秀。

李雄表示，董事會成員及各協辦機構、單位與社團代表們在數月前便開始著手規劃2023年度的Liberty Fest慶祝活動，充分展現西南區管委會轄區內，多元且豐富的族裔之文化特色，展現在地社區力量深耕、蓬勃發展的成果及社區魅力。

今年舞台區有主辦單位邀請到休士頓著名的墨西哥樂隊狼女夏奇拉She Wolf Shakira Tribute (Diana Torres) ，她勁歌熱舞、扭腰擺臀，盡顯拉丁風情，激起現場民眾隨著她的節拍起舞，西南管理區呈現了一場高水準的嘉年華會。

與Indus Management合作的兒童區，活動包括面部彩繪、月球漫步、障礙賽、攀岩牆、無軌火車和其他遊戲。隨著音樂表演，壓軸的國慶煙火將與高能量動感配樂同步，西南區管委會致力於年度活動的精緻和熱鬧完美，呈現聲光兼備、十足華麗的國慶盛宴。

休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會2日盛大登場，傍晚時分氣候涼爽，人...
休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會2日盛大登場，傍晚時分氣候涼爽，人潮越聚越多，現場氣氛熱烈。（記者封昌明／攝影）

休士頓 警察 墨西哥

上一則

休士頓提起訴訟 控HB 2127法案違憲

下一則

美京華人活動中心失智症患者看護培訓 7/6開課

延伸閱讀

費城西南部社區發生大規模槍擊案 4死4傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 4死4傷 槍手落網
百事可樂推出「可樂味番茄醬」國慶限量供應：跟熱狗絕配

百事可樂推出「可樂味番茄醬」國慶限量供應：跟熱狗絕配
國慶天空大亂 4500航班取消或誤點 旅客受困機場 砲轟布塔朱吉

國慶天空大亂 4500航班取消或誤點 旅客受困機場 砲轟布塔朱吉
亞市國慶煙火節 萬人同歡 街市封路 娛樂表演 攤位抽獎

亞市國慶煙火節 萬人同歡 街市封路 娛樂表演 攤位抽獎

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）

駭人聽聞的自殺方式 德州機場人員疑故意站在死亡定點

2023-06-27 21:37
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往