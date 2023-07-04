西南區管委會辦國慶煙火園遊會

休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會2日盛大登場，哈里斯縣第四區區長Lesley Briones特別到場，並與西南管理區主席李雄（左一）等工作人員合影。 （記者封昌明／攝影）

由休士頓 西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會「Liberty Fest」7月2日在PlazAmericas盛大登場，雖然下了一場大雨，人群四處奔散，但暑氣全消，雨停後人潮逐漸回籠。西南區管委會主席李雄表示，今年的人潮更盛於往年，讓主辦單位信心十足，明年將繼續主辦。

今年的園遊會現場提供各式食物及清涼飲料，同時有多元文化的童玩藝品和來自不同民族的表演，更有文化科技活動資訊，社區警察 、騎警及警用設備展示，醫療保健站及最受家庭歡迎的兒童專區，晚間還有國慶煙火壓軸，社區民眾在傍晚時分陸續湧入，扶老攜幼，椅子板凳全出籠，闔家一起觀賞精彩的煙火秀。

李雄表示，董事會成員及各協辦機構、單位與社團代表們在數月前便開始著手規劃2023年度的Liberty Fest慶祝活動，充分展現西南區管委會轄區內，多元且豐富的族裔之文化特色，展現在地社區力量深耕、蓬勃發展的成果及社區魅力。

今年舞台區有主辦單位邀請到休士頓著名的墨西哥 樂隊狼女夏奇拉She Wolf Shakira Tribute (Diana Torres) ，她勁歌熱舞、扭腰擺臀，盡顯拉丁風情，激起現場民眾隨著她的節拍起舞，西南管理區呈現了一場高水準的嘉年華會。