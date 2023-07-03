預測分析：本世紀末 達拉斯、休士頓、奧斯汀人口全美前三

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

休士頓 紀事報報導，總部位於亞特蘭大 的搬遷技術公司moveBuddha發布一份最新報告預測分析指出，至2100年，達拉斯（Dallas）將成為全美人口第一多城市，休士頓（Houston）將緊追其後，奧斯汀（Austin）則名列第三。

該報告指出，若休士頓在未來77年維持目前的快速增長率，預計屆時人口將超過3100萬。該報告還估計，該城市將「發展到東京的規模」。根據「世界人口評論」（World Population Review）指出，東京大都會 區人口估計為3720萬。

報告還指出，「是的，休士頓到2100年將會非常炎熱」，「但更大的威脅，可能是墨西哥灣附近出現更具破壞性的颶風。未來如何在這些氣候引發威脅的情況下規畫城市，對休士頓而言至關重要。」

moveBuddha還分析，達拉斯將成為全美人口最多城市，至2100年將達到3390萬人，第三名奧斯汀為2220萬。

報告指出，若氣候趨勢持續下去，至2100年，達拉斯將歷經一年有超過130天，溫度達95度的天氣。「水資源短缺也將是另一個問題。但與亞特蘭大一樣，位於內陸的達拉斯，可能成為因海平面上升，海岸線居民逃離洪水的首選目的地。」

但不論天氣是否炎熱，休士頓人口目前仍高速穩定成長中。根據美國人口普查數據，該城市5月分被評為全美增長第二快都會區，目前是全美第四大城，擁有230萬居民，僅次於紐約830萬、洛杉磯380萬和芝加哥270萬。