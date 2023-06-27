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「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

疑被載往墨西哥 女乘客槍殺司機

編譯林思牧／綜合報導
48歲的寇帕斯(Phoebe Copas)懷疑被綁架，對優步司機開槍。（NBC）
48歲的寇帕斯(Phoebe Copas)懷疑被綁架，對優步司機開槍。（NBC）

艾爾帕索一位新科優步司機(Uber Driver)到機場接一名女乘客，在前往賭場途中遭乘客槍擊頭部，他在急救後仍未脫離險境，女乘客向警方表示她以為司機要把她綁架到墨西哥，但警方不採信她的說法，法官把她的保釋金訂為100萬元。

52歲優步司機賈西亞(Daniel Piedra Garcia)不久前動過膝關節手術，康復以後開始給優步當司機。16日(周五)那天他在艾爾帕索機場接了剛從肯塔基州到達的48歲女乘客寇帕斯(Phoebe Copas)，她要賈西亞把她送到一間賭場，等她的男朋友下班後兩人要在那裡碰面一起度周末。

車子在聯邦54號公速公路上行駛到接近375號高速公路時，女乘客看到司機把車開到要離開54號公路的縣道，縣道上方的告示牌上寫著「Juarez」(墨西哥華瑞茲市)，這時她從皮包裡取出一支銀色槍管、棕色手把的手槍，從後座朝司機的頭部開了一槍，車子隨即失控撞上護欄停下。

警方接到報案後抵達現場，發現有一名男子已先於警察到達，並且正把那位女乘客從車裡扶出。警察詢問時，女乘客表示當她看到交通告示上寫著華瑞茲時，以為司機要把她綁架到墨西哥，她情急之下拿出槍制止。警察檢驗過女乘客的手機以後發現，她在打911電話之前先拍了幾張受傷司機血淋淋的照片傳給男友，跟男友講過電話以後才打電話報警。

警方沒有採信她的說詞，她被控以致命武器造成重傷害的罪名，過堂時法官把保釋金訂為100萬元。賈西亞的妻子表示，丈夫是全家唯一的賺錢者，現在家庭不但失去收入，還要負擔巨額的醫藥費。醫院表示，賈西亞已經腦死，不可能恢復，家屬面臨何時給他拔管的艱難抉擇。

艾爾帕索一位新科優步司機(Uber Driver)到機場接一名女乘客，在前往賭場...
艾爾帕索一位新科優步司機(Uber Driver)到機場接一名女乘客，在前往賭場途中遭乘客槍擊頭部。（NBC）

賈西 警察 墨西哥

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