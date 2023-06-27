疑被載往墨西哥 女乘客槍殺司機

48歲的寇帕斯(Phoebe Copas)懷疑被綁架，對優步司機開槍。（NBC）

艾爾帕索一位新科優步司機(Uber Driver)到機場接一名女乘客，在前往賭場途中遭乘客槍擊頭部，他在急救後仍未脫離險境，女乘客向警方表示她以為司機要把她綁架到墨西哥 ，但警方不採信她的說法，法官把她的保釋金訂為100萬元。

52歲優步司機賈西 亞(Daniel Piedra Garcia)不久前動過膝關節手術，康復以後開始給優步當司機。16日(周五)那天他在艾爾帕索機場接了剛從肯塔基州到達的48歲女乘客寇帕斯(Phoebe Copas)，她要賈西亞把她送到一間賭場，等她的男朋友下班後兩人要在那裡碰面一起度周末。

車子在聯邦54號公速公路上行駛到接近375號高速公路時，女乘客看到司機把車開到要離開54號公路的縣道，縣道上方的告示牌上寫著「Juarez」(墨西哥華瑞茲市)，這時她從皮包裡取出一支銀色槍管、棕色手把的手槍，從後座朝司機的頭部開了一槍，車子隨即失控撞上護欄停下。

警方接到報案後抵達現場，發現有一名男子已先於警察 到達，並且正把那位女乘客從車裡扶出。警察詢問時，女乘客表示當她看到交通告示上寫著華瑞茲時，以為司機要把她綁架到墨西哥，她情急之下拿出槍制止。警察檢驗過女乘客的手機以後發現，她在打911電話之前先拍了幾張受傷司機血淋淋的照片傳給男友，跟男友講過電話以後才打電話報警。