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值勤槍殺婦女 聖安東尼奧市3警遭控謀殺

編譯陳盈霖／綜合外電報導
左起聖安東尼奧市警局警官佛洛雷斯、亞歷杭德羅和維拉羅伯斯，因槍殺一位婦女遭指控謀殺。（取自聖安東尼奧市警局、美聯社）
左起聖安東尼奧市警局警官佛洛雷斯、亞歷杭德羅和維拉羅伯斯，因槍殺一位婦女遭指控謀殺。（取自聖安東尼奧市警局、美聯社）

聖安東尼奧市警局三名警官佛洛雷斯（Alfred Flores）、亞歷杭德羅（Eleazar Alejandro）和維拉羅伯斯（Nathaniel Villalobos），23日因槍殺46歲佩雷斯（Melissa Perez）遭逮捕且被指控謀殺。當時佩雷斯拒絕聽從警方命令離開公寓。

休士頓紀事報報導，根據該市警局局長麥克馬努斯（William McManus）稱，該婦女正歷經「精神健康危機」。

麥克馬努斯在23日的記者會上表示，佩雷斯涉嫌在公寓大樓內切斷火災警報器電線，這是一項重罪。他說，23日凌晨12時30分左右，佩雷斯正與消防官員交談時，一名警察走近，試圖讓她走向巡邏車。

根據警方身體配戴的攝影機，可聽到佩雷斯在公寓外與一名消防官員交談時，一位身分不明的警察趕到，且喊著「女士，過來」，但她拒絕並走開了。

「佩雷斯小姐似乎有著精神健康危機」麥克馬努斯說，她沒有進一步說什麼，即進入公寓中。

根據影片，一名警察拆除佩雷斯公寓露台上的紗窗，佩雷斯大喊「停下來，你沒有逮捕令。」

一位身分不明警官喊著「你會被槍殺」，佩雷斯回答「開槍打我，你沒有逮捕令。」

根據麥克馬努斯說法，當時佩雷斯先向警方投擲玻璃燭台，然後向他們揮舞著錘子，導致其中一名警務人員開槍。據悉，當佩雷斯再次拿著錘子接近他們時，在場的三名警官均開槍，至少打中她兩次。

「這三名警官的行為，不符合聖安東尼奧市警局政策」麥克馬努斯說，「他們使用致命武器，考慮我們現在所了解的情況，這是不合理的。」

記者會上，麥克馬努斯並未回答任何問題，僅表示警局與貝克薩縣（Bexar County）地區檢察官相關單位正對此案進行調查。他向佩雷斯家人表示哀悼，「所有涉案警官槍擊事件，都將會徹底進行調查。」

警察 攝影 休士頓

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