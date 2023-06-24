非裔前國會眾議員 賀德宣布參選總統

前德州國會眾議員威爾賀德(Will Hurd)宣布參選總統。（Will Hurd臉書）

曾擔任過德州國會眾議員 的共和黨 員威爾賀德（Will Hurd）22日宣布參選總統，他剛發布的競選視頻令人耳目一新，但以今日共和黨激烈偏右的局勢判斷，中庸派（moderate）的賀德在初選中勝出的機率幾乎是零。

賀德擔任國會眾議員時，他所代表的選區是全國所有眾議員中靠美墨邊界最長的，川普 2016年參選時以築牆（Build the Wall）作為響亮的競選口號，賀德就反對築牆，即使在川普入主白宮以後，賀德還是繼續批評川普，賀德也因此失去共和黨選民的青睞，他眼看連任之途坎坷，在2019年宣布不再參選眾議員。

當年賀德在眾議院是共和黨議員中唯一的非裔，他在離開政界數年後，22日在CBS的晨間新聞節目中宣布參加2024年的總統大選，隨後他的競選團隊在網路上發布一段視頻。賀德在擔任眾議員之前是中央情報局CIA（Central Intelligence Agency）的探員，他對川普把國家機密文件帶出白宮批評得非常嚴厲。

賀德在視頻中指出，美國面臨重大危機，除了敵人和恐怖份子圖謀顛覆美國，國內毒品、通膨、犯罪、偷渡、無家可歸者充斥街頭等問題完全失控，拜登與自由派的政客卻視若無睹，根本沒有去考慮解決方案。

他認為，共和黨如果再推出川普，就等於把白宮大位拱手讓給拜登，川普在位四年，讓共和黨先後失去了眾議院和參議院多數，在2020年的大選中連他自己都被趕出白宮，所以提名川普就等於2024年敗選，任何其他共和黨候選人的機會都比川普大。

賀德最後強調，偏激的政見對治國無益，如果他被選為總統，會提倡兩黨合作而不是慫恿分裂圖利自己，當全國人民團結一致時，國家會變得強大、社會面臨的問題可以逐步解決。