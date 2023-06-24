我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

風暴後損失大 停電恐持續到下周

編譯林思牧／綜合報導

德州泰勒市（Tyler）與長景市（Longview）一帶上周末遭強烈風暴侵襲，除了財物的重大損失之外，還造成十多萬戶停電的重大民生問題，冰箱裡的食物很快腐壞，當地民眾齊往食物銀行索取食材，排隊的車輛形成蜿蜒的長龍。

16日(周五)那天一場EF-1的大龍捲風通過此處，直徑約有半哩，前後在地面上掃過7.78哩長的地帶，最高風速高達每小時110哩，許多建築物全毀或半毀之外，接著在周日又來了一場大風暴，遂造成十多萬戶住宅和商店失去電力。州全境在高氣壓籠罩下酷熱難當，停電的居民不但沒有冷氣、電扇納涼，冰箱的東西很快腐壞，超市因為停電無法運作只得暫時關門。

提姆羅茲（Tim Rhodes）也是到食物銀行來取食材的居民，他表示他原來有三架發電機，停電以後他在自家前面和另外兩個地方啟動發電機，讓大家可以來給手機、電腦充電，充電的人自願付一點費用，他和家人收到不少錢。他不停地去買汽油加進發電機裡，發電機不停的運轉，但因為天氣太熱最後一架發電機燒掉了。

羅茲表示他花了許多錢在發電機和汽油上，這下他沒錢給家人買食物，只好到食物銀行來求救。東德州食物銀行（East Texas Food Bank）的義工布萊克威爾（Blair Blackwell）指出，風災發生以後，來取食物的車輛比過去多出一倍有餘。

這一帶的電力不是由ERCOT（Electric Reliability Council of Texas）供應的，這個偏遠的地區是由西南電力公司（Southwestern Electric Power Co.）供電，因為被風吹掉的電線極多、涵蓋的範圍很廣，西南電力指出有些顧客可能要到一個星期之後才會有電，而這波暑熱會持續到下周，有些居民還有好幾天的煎熬。

德州 風暴 手機

上一則

迎接盛夏 大華府7月活動場場精彩

下一則

華裔女婿傑龍 出席Amtrak董事任命聽證

延伸閱讀

韓媒：三星電子、台積電今夏可能面臨電缺電威脅

韓媒：三星電子、台積電今夏可能面臨電缺電威脅
三星越南供應商傳受停電影響 與電力公司會商穩定供電

三星越南供應商傳受停電影響 與電力公司會商穩定供電
熱浪襲南部 雷暴雨多州停電 野火威脅升高

熱浪襲南部 雷暴雨多州停電 野火威脅升高
灌漿大卡車觸電爆炸 理查森市大停電

灌漿大卡車觸電爆炸 理查森市大停電
牛奶放冰箱門邊錯誤 專家指出「最佳位置」

牛奶放冰箱門邊錯誤 專家指出「最佳位置」
停電最大收穫

停電最大收穫

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

2023-06-16 12:04
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)

人數過多 成本暴增 伊州下月起取消無證移民醫療白卡

2023-06-19 10:31

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷