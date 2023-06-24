風暴後損失大 停電恐持續到下周

東德州 泰勒市（Tyler）與長景市（Longview）一帶上周末遭強烈風暴 侵襲，除了財物的重大損失之外，還造成十多萬戶停電的重大民生問題，冰箱裡的食物很快腐壞，當地民眾齊往食物銀行索取食材，排隊的車輛形成蜿蜒的長龍。

16日(周五)那天一場EF-1的大龍捲風通過此處，直徑約有半哩，前後在地面上掃過7.78哩長的地帶，最高風速高達每小時110哩，許多建築物全毀或半毀之外，接著在周日又來了一場大風暴，遂造成十多萬戶住宅和商店失去電力。州全境在高氣壓籠罩下酷熱難當，停電的居民不但沒有冷氣、電扇納涼，冰箱的東西很快腐壞，超市因為停電無法運作只得暫時關門。

提姆羅茲（Tim Rhodes）也是到食物銀行來取食材的居民，他表示他原來有三架發電機，停電以後他在自家前面和另外兩個地方啟動發電機，讓大家可以來給手機 、電腦充電，充電的人自願付一點費用，他和家人收到不少錢。他不停地去買汽油加進發電機裡，發電機不停的運轉，但因為天氣太熱最後一架發電機燒掉了。

羅茲表示他花了許多錢在發電機和汽油上，這下他沒錢給家人買食物，只好到食物銀行來求救。東德州食物銀行（East Texas Food Bank）的義工布萊克威爾（Blair Blackwell）指出，風災發生以後，來取食物的車輛比過去多出一倍有餘。

這一帶的電力不是由ERCOT（Electric Reliability Council of Texas）供應的，這個偏遠的地區是由西南電力公司（Southwestern Electric Power Co.）供電，因為被風吹掉的電線極多、涵蓋的範圍很廣，西南電力指出有些顧客可能要到一個星期之後才會有電，而這波暑熱會持續到下周，有些居民還有好幾天的煎熬。