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恆豐銀行前資深副總裁楊國貞 再開老四川餐廳

記者封昌明／休士頓報導
休士頓市長（左三）頒發褒揚狀給老四川負責人楊國貞（右三），並宣佈今天為老四川日。 （記者封昌明／攝影）
休士頓市長（左三）頒發褒揚狀給老四川負責人楊國貞（右三），並宣佈今天為老四川日。 （記者封昌明／攝影）

恆豐銀行前資深副總裁楊國貞退休後開創事業第二春，老四川Motrose店6月21日在駐休士頓台北經文處處長羅復文、副處長王韋龍、經濟組組長倪伯嘉、韋天翔副組長、世華婦女工商全球榮譽總會長黎淑瑛、美福集團負責人喻斌、黃金心臟科負責人豐建偉、休士頓市長特納（Sylvester Tuner）、市議員Amy Peck等重量級人物的加持下，舉行盛大的開幕剪綵儀式，場面熱鬧非凡。

佳賓雲集。為老四川前綵道賀。（記者封昌明／攝影）
佳賓雲集。為老四川前綵道賀。（記者封昌明／攝影）

退休後的楊國貞一刻不得閒，首先在密蘇里市開了一家Bamboo Spice餐館，該餐館在她的經營下生意紅火，她的前老闆恆豐銀行董事吳文龍經常前往捧場，必點她的川味拉麵，吳文龍盛讚此麵有家鄉的味道，令人難忘。

羅復文（右）盛讚老四川的烤鴨好吃。（記者封昌明／攝影）
羅復文（右）盛讚老四川的烤鴨好吃。（記者封昌明／攝影）

楊國貞在經營有成後，繼續轉戰加盟老四川中國城分店，再加碼入股鼎點火鍋店，每家店都非常出色，如今再開出一家全新的老四川餐館，到目前為她已擁有四家餐館，她出身台灣的銀行界再投入恆豐銀行擔任要職，退休後再創事業高峰，本就是銀行界的傳奇人物，如今跨足餐飲界，短短數年再創事業高峰，令人稱羨。

來賓祝賀老四川餐館開幕。（記者封昌明／攝影）
來賓祝賀老四川餐館開幕。（記者封昌明／攝影）

都說成功的女性背後有一個不平凡男人，那就是張世燿，休士頓市長在致開幕詞時盛讚張世燿在1985年他任職市議員期間，與他在奧斯汀的會議中相識，如今能再相逢讓他開心不已，市長頒發褒揚狀的同時，宣佈6月21日是休士頓市的「老四川日」，獲得全場來賓的熱烈鼓掌。

羅復文代表台北經文處攜來金門陳高等禮品祝賀老四川開幕，他盛讚楊國貞是台商的楷模，能在主流社會的中心位置開出這麼高檔的餐館，展現了台灣人奮鬥的精神，在品嚐美味的烤鴨等美食後，大讚老四川的菜色春味俱，未來必能大展鴻圖，更上一層樓。

休士頓 退休 美食

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