我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

德州人語／華人超市 競爭愈來愈激烈

德州人語
德州人語
德州人語

曾幾何時，身在美國的華人，最親切的地方莫過於華人超市了。在這裡可以買到大部分國人習慣吃的蔬菜、肉類、零食，滿足中國胃，這些超市多年來也因此積累了大量固定的華人群體。不過隨著越來越多的華資超市進駐華人聚集區，超市間的競爭逐漸變大，而其他超市如越南超市、韓國超市、中東超市、印度超市的擴展，加上這些超市經常有更便宜的價格，也吸引了大批華人光顧，華資超市競爭愈來愈激烈。

華人超市對於每個初到美國的華人，有不可替代的地位。想到剛來美國留學，每周最幸福的時光就是與華人朋友一起拼車，來到最近的華人超市進行採購。在那裡幾乎可以買到在家鄉時喜歡吃的食品。近幾年，華資超市遍地開花，老牌超市如大華99、百佳超市、好運來等增設多處分店，方便華人購物。

就連加拿大亞洲連鎖超市品牌大統華近日也宣布進軍美國市場，第一個分店將設在西雅圖。加州分店不久將與民眾見面。

然而，華資超市逐漸擴大的同時， 面臨到的挑戰也愈來愈多，像是因為逛的人多，所以一舉一動都會被消費者放大檢視，曾經就有華人超市因為被環境衛生等問題被消費者抱怨，再加上消費者權益高漲，當下又是網路時代，一旦小問題沒處理好，很快就會在社群上引來批評，還會被病毒式傳播，不可不慎。

華資超市面臨的另外一個挑戰，就是與其他超市的價格戰。一些亞洲超市以及中東超市，甚至墨西哥超市中，近幾年為了滿足逐漸增多的華人居民，也開始賣一些中國醬料和食品。例如沃爾瑪超市可以買到韓國辛拉麵和越南米紙，好市多有賣鳳梨酥和豬肉鬆等中國零食。

因此華資超市的不可替代性逐漸降低。並且這些超市很多時候在價格上更便宜，東西也更新鮮。更有喜歡嚐鮮的華人用其他國家、文化的醬料、食品，也可以做出味道差不多的中國食品。對於消費者而言則是好事一件，競爭多選擇當然就多，成本也可望降低。

當然，要說華人喜歡的東西，如今還是華資超市中的最全。如果不想多跑幾個超市，只去一個就能搞定所有，首選華資超市。不過，面對更多超市出現帶來的競爭，華資超市更應該穩紮穩打，居安思危，追求精益求精，維持老客戶對他們的信任。面對出現的問題，也應該防微杜漸，聽取民眾的意見，因為「躺贏」的時代，可能已經過去。

華人超市 華資超市 越南

上一則

達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

下一則

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚

延伸閱讀

大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬

大熱浪襲德州 警車突熄火熱死警犬
達福台商會歡送羅復文處長 互贈禮物

達福台商會歡送羅復文處長 互贈禮物
德州發明多 印記留遍全球

德州發明多 印記留遍全球
籬笆樹（八）

籬笆樹（八）
3招吃零食 兒童避糖又健康

3招吃零食 兒童避糖又健康
畫面超驚悚…成千上萬死魚 沖上德州海灘

畫面超驚悚…成千上萬死魚 沖上德州海灘

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
3D列印房內部。（ICON網頁）

47.5-60萬…奧斯汀3D列印新房100戶 周末開賣

2023-06-09 15:51
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了