達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

達拉斯一對小兄妹搭上賊車，七歲的妹妹被非洲裔青年嫌犯擄走，德州 公共安全廳(DPS) 為此發布安珀警報(amber alert)，12個小時之後她在12日(周一)凌晨被放回，而且似乎沒有受到身體的傷害，讓她的父母鬆了一口氣。

達拉斯市警局指出，11日(周日)下午大約1時，九歲的哥哥和七歲的妹妹結伴從中央橡樹懸崖公寓(Central Oak Cliff apartments)出發，沿著阿珍提亞街(Argentia Drive)要到街角處的7-11便利商店，有一輛銀色的小型休旅 車停下來，問這對小兄妹要不要搭便車。

可能是因為太熱又是兩人結伴的關係，兩人上了那輛車，車開到7-11旁邊的購物商場時，司機說要到家庭一元店(Family Dollar)給妹妹買新衣服，叫小男孩下車去看店開門了沒。小男孩下車以後，司機開車離去。小男孩相當緊張害怕，旁邊的Eggsellent小館(Eggsellent Cafe)的東主蒙塔內茲(Jessica Montanez)讓小男孩坐在餐館裡，她打電話叫警察 。

經過幾個小時搜尋沒找到人，達拉斯市警局請州安全廳在下午6時多發布安珀警報，警方並且在網路上發布了幾張嫌犯車輛的照片，可惜這些照片相當模糊，看不清車牌號碼。

到了周一凌晨快到一時的時候，公寓區的住戶發現小女孩出現在公寓區旁邊的人行道上，家人隨即告訴警方女孩已經被送回，警方叫救護車把女孩送到醫院檢查，醫生檢驗過以後認為女孩並沒有遭到性侵，但她的心理衝擊可想而知相當嚴重。

警方正在尋找從公寓區到家庭一元店之間的住家門鈴攝像機的視頻，希望可以看出做案車輛的牌照號碼。這對小兄妹告訴警方，那輛車的司機是一位非洲裔的男子，年紀大約是30歲，頭髮剪得短短的。